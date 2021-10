Do tej pory bowiem 18 meczów ekipy San Marino kończyło się stratą ośmiu i więcej goli przez ten zespół, ale tylko w sześciu z nich Sanmaryńczycy dali sobie strzelić dwucyfrową liczbę bramek. Blisko celu były ekipy Hiszpanii, Rosji czy Ukrainy, ale kończyły na dziewięciu trafieniach, co dla San Marino często jest celem samym w sobie - zespół robi wszystko, by uniknąć dwucyfrówki.



Grupa zespołów, które wbiły San Marino dziesięć i więcej goli jest ekskluzywna. Sześć reprezentacji, które je tworzą to: Niemcy z rekordową wygraną 13-0, Norwegia, Belgia, Holandia, Polska i Chorwacja. "Biało-Czerwonym" udało się to 1 kwietnia 2009 roku w Kielcach i to do tej pory jedyne dwucyfrowe zwycięstwo polskiej drużyny.

Dwucyfrowe porażki San Marino:

0-10 z Norwegią (1992)



1-10 z Belgią (2001)



0-13 z Niemcami (2006)



0-10 z Polską (2009)

0-11 z Holandią (2011)



0-10 z Chorwacją (2016)



Polska wygrała z San Marino 7-1

W niedawnym meczu w Serravalle polscy piłkarze wygrali z San Marino bardzo wysoko, aż 7-1. To najwyższa porażka San Marino w meczu o stawkę od października 2019 roku, kiedy to uległo ono Belgii w eliminacjach Euro 2020 aż 0-9. Skoro więc Polacy wygrali z tym zespołem tak wysoko na wyjeździe, to przed własną publicznością mogą pokusić się o dwucyfrówkę.



Gdyby się tak stało, wówczas Polska zapisałaby się w dziejach futbolu jako pierwszy w historii zespół, który dwucyfrowo pokonał San Marino dwukrotnie. Wbrew pozorom, nie jest to taka łatwa sztuka i wymaga dobrego, intensywnego meczu, bez zaciągania hamulca ręcznego przy strzeleniu kilku bramek - w myśl zasady, że szacunek okazuje się rywalowi, strzelając mu tyle goli, ile się da. Bez odpuszczania.



Warto jednak pamiętać, że Polsce zdarzały się również trudne mecze z San Marino, jak choćby pierwszy pojedynek z tą drużyną w kwietniu 1993 roku, gdy "Biało-Czerwoni" wygrali w Łodzi zaledwie 1-0 po golu strzelonym ręką przez Jana Furtoka. Warto wspomnieć też mecz z września 2008 roku w eliminacjach mistrzostw świata, wygrany tylko 2-0. Od tamtej pory jednak "Biało-Czerwoni" wygrywają z San Marino zawsze wysoko.

Kiedy mecz Polska - San Marino? Gdzie transmisja?

Spotkanie eliminacji MŚ Polska - San Marino zostanie rozegrane w sobotę 9 października (20.45) na stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Transmisja w Polsat Sport Premium 1, na Polsat Go Box i w TVP 1.