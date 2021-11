- Losowanie uważam za dobre. Świadomość gry ewentualnego finału u siebie powinna dobrze wpłynąć na mentalność zespołu - powiedział Interii Boniek.

- Rosja jest w naszym zasięgu. Na jej terenie nie będzie to łatwy mecz, który niekoniecznie musimy wygrać. Wystarczy zremisować, by awansować po rzutach karnych - zauważył "Zibi".

Baraże o MŚ 2022. Boniek: Losowanie to same plusy

- Naprawdę to niezłe losowanie. Możliwość gry finału w domu, uniknięcie rywalizacji z Włochami i Portugalią to same plusy - wylicza.



- W teorii lepiej być nie mogło, ale teoria się skończyła. Przecież według niej nie mieliśmy prawa przegrać z Węgrami u siebie. Teraz trzeba wyjść na boisko i walczyć - mobilizuje zespół Paula Sousy Zbigniew Boniek.

Rozmawiał: Michał Białoński, Interia

