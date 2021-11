Polacy dzięki zwycięstwu nad Andorą w eliminacjach MŚ zapewnili sobie udział w dalszej walce o awans do turnieju - przez przegraną w kolejnym meczu, z Węgrami, zaprzepaścili jednak swoje szanse na rozstawienie w losowaniu barażowym.



26 listopada w Zurychu "Biało-Czerwoni" wylosowali na swoich pierwszych rywali rozstawionych Rosjan. Jeśli podopiecznym "Paulo Sousy" uda się pokonać "Sborną", to będzie czekać ich starcie ze Szwedami lub Czechami - w tym drugim przypadku będą walczyć na własnym terenie. Oto krótkie sylwetki barażowych oponentów Polski.



Baraże o MŚ 2022. Rywal Polski: Rosja

Reprezentacja Rosji jest bezpośrednim kontynuatorem tradycji kadry Związku Radzieckiego. ZSRR na mistrzostwach świata zaszedł najwyżej w 1966 roku, kiedy to wywalczył czwarte miejsce.



Kadra Federacji Rosyjskiej, utworzona po upadku ZSRR, po raz pierwszy na mundial awansowała w 1994 roku, najdalej zaś dotarł do ćwierćfinału MŚ - na własnym terenie, w 2018 r.



"Sborna" zajmuje obecnie 34. miejsce w rankingu FIFA. W eliminacjach do MŚ 2022 straciła szanse na awans bezpośredni na ostatniej prostej - w grupie H wyprzedziła ją o jeden punkt Chorwacja, która była przy tym jej ostatnim przeciwnikiem eliminacyjnym (starcie obu drużyn zakończyło się zwycięstwem "Vatrenich" 0-1).



Baraże o MŚ 2022. Rywal Polski: Szwecja

Reprezentacja Szwecji na MŚ najlepiej poradziła sobie w 1958 roku - na własnym terenie sięgnęła wówczas po wicemistrzostwo, przegrywając w finale z Brazylią 2-5.



Obecnie ekipa "Trzech Koron" jest na 18. miejscu w rankingu FIFA. W eliminacjach MŚ, w grupie B, nie zdołała "przeskoczyć" Hiszpanów, miała za to w miarę spokojną sytuację na finiszu zmagań, bowiem ostatecznie nad trzecią Grecją uzyskała pięć punktów przewagi.



Baraże o MŚ 2022. Rywal Polski: Czechy

Poprzedniczką kadry Czech był zespół Czechosłowacji - drużyna ta dwukrotnie sięgała po wicemistrzostwo świata, w 1934 i 1962 roku.

Samodzielna reprezentacja Czech z kolei tylko raz wzięła udział w mundialu - w 2006 roku odpadła już w rywalizacji grupowej.

Obecnie Czesi znajdują się na 31. lokacie w rankingu FIFA. W dotychczasowych eliminacjach zajęli trzecie miejsce w grupie E - za Belgią i kolejnym uczestnikiem baraży, Walią.



Baraże o MŚ 2022. Reprezentacja Polski spotyka "starych znajomych" z Euro

Wszyscy rywale Polaków brali udział w ostatnim wielkim turnieju piłkarskim - Euro 2020.



Rosjanie zajęli ostatnie miejsce w grupie z Belgią, Danią i Finlandią. Czesi zajęli trzecie miejsce w swojej grupie, ale awansowali do ćwierćfinałów - tam sensacyjnie wyeliminowali Holandię, by następnie ulec Duńczykom.



Szwedzi byli rywalami Polaków w grupie E. Pojedynek obu drużyn zakończył się wygraną Szwedów 3-2. Później skandynawski zespół odpadł w 1/8 finału z Ukrainą.



Rosjanie i Czesi to "starzy znajomi" Polaków z Euro 2012. Na tamtym turnieju "Biało-Czerwoni" spotkali obie ekipy w trakcie rywalizacji grupowej - mecz z Rosją zakończył się remisem 1-1, z Czechami Polska przegrała 0-1 i ostatecznie nie awansowała dalej.

PaCze



