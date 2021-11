​Baraże o MŚ 2022. Na kogo muszą liczyć Polacy, by być rozstawioną ekipą

Z obozu Orłów

Porażka z Węgrami 1-2 w ostatnim meczu grupowych eliminacji do mistrzostw świata mocno skomplikowała drogę polskiej reprezentacji na mundial. Udział w barażach był już pewny, ale kwestia bycia na tym etapie ekipą rozstawioną nie leży już "w rękach" Biało-Czerwonych. Co musi się stać, by podopieczni selekcjonera Paulo Sousy mieli w półfinale baraży przewagę własnego boiska?

