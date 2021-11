Jak na zespół tak nisko notowany w rankingu FIFA, Szkoci znaleźli się bardzo wysoko - na drugiej pozycji wśród ekip rozstawionych, zaraz za Portugalią. To efekt bardzo dobrej postawy szkockiej drużyny w grupowych eliminacjach, gdzie przegrali tylko z absolutnie rewelacyjnym w tej fazie zespołem Danii. Warto jednak pamiętać, że na koniec kwalifikacji Szkocja wygrała u siebie z Danią 2-0, przerywając jej wspaniałą passę meczów nir tylko bez porażki, ale ciągnącego się aż od Euro 2020 (sic!) kompletu zwycięstw.



Owszem, zespół duński był już wtedy pewny awansu z pierwszego miejsca, ale warto zwrócić uwagę na to, że Szkoci w tych kwalifikacjach zaprezentowali się niczym Polska w walce o Euro 2020 - uporali się z Izraelem i Austrią. Jak by nie patrzeć, także mogą się wylegitymować świetną passą - od Euro 2020 przegrali tylko z Duńczykami w Kopenhadze.

Reklama

Baraże o mundial 2022. Szkocja z Polską? Rywal trudny

Ten turniej Euro 2020 był dla Szkotów ważnym przełomem. Po raz pierwszo od 1998 roku awansowali na dużą imprezę piłkarską, co może oznaczać w połączeniu z wynikami szkockich piłkarzy w walce o katarski mundial, że czasy ogromnej posuchy z początku XXI wieku mają już za sobą. Dawniej Szkocja była etatowym uczestnikiem dużych imprez - na mundialach grała wszak nieprzerwanie od 1974 do 1998 roku, pojawiała się na Mistrzostwach Europy. Co prawda, dorobiła się miana drużyny przeklętej, która - często w kuriozalnych okolicznościach - nigdy nie zdołała wyjść z grupy żadnego turnieju, nawet gdy była o włos.



A przecież Polacy grali już ze Szkotami w eliminacjach Euro 2016 i chociaż ta ekipa spisywała się znacznie słabiej niż obecna, sprawiła biało-czerwonych wiele kłopotów. Udało nam się tylko dwukrotnie zremisować 2-2, w obu przypadkach Szkoci prowadzili, a podczas pojedynku w Glasgow wyrównującego gola Robert Lewandowski strzelił dopiero w czwartej minucie doliczonego czasu.

CZYTAJ TAKŻE: Baraże o mundial 2022. Czy Rosja to najlepszy rywal dla Polski?



Każdy kto to pamięta i wie, jak bohatersko postawili się Szkoci zespołowi Anglii podczas ostatnich Mistrzostw Europy, ten wie, że ta pozornie słaba drużyna jest zagrać mecz, w którym nie sposób jej pokonać. A warto pamiętać, że biało-czerwoni po raz ostatni wygrali ze szkockimi piłkarzami w 1980 roku, podczas towarzyskiego meczu na Stadionie Szyca w Poznaniu. Było wtedy 1-0.



Mało tego, w walce barażowej o Euro 2020 ekipa szkocka teoretycznie nie miała większych szans, a jednak po twardych meczach i dwóch remisach 0-0 eliminowała rzutami karnymi i Izrael, i Serbię. Słowem, trzeba na nich uważać.

Wszystkie skróty Ligi Mistrzów online w Interia Sport - ZOBACZ!



Zwłaszcza, że po powrocie na Mistrzostwa Europy po ćwierćwieczu przerwy teraz Szkoci chcą wrócić po równie długiej banicji na mundial. Na turniej, na którym grali niegdyś równie często jak Polacy.

Zdjęcie Tego nie możesz przegapić. Bądź z nami w Paryżu! / INTERIA.PL

Interia Sport - Gramy Dalej prosto z gali rozdania Złotej Piłki - SPRAWDŹ!



Kto zdobędzie "Złotą piłkę" - SPRAWDŹ!



Polska w barażach. Kiedy losowanie?

Losowanie sześciu barażowych półfinałów o MŚ 2022 odbędzie się w piątek 26 listopada o godz. 17 w Zurychu.

Numer półfinału barażu o MŚ 2022, w którym dane drużyny będą grały, automatycznie łączy z potencjalnych rywalem w finale (i wyznacza gospodarza). W trzech finałach zmierzą się bowiem:

zwycięzca półfinału nr 1 vs zwycięzca półfinału nr 2,

zwycięzca półfinału nr 3 vs zwycięzca półfinału nr 4,

zwycięzca półfinału nr 5 vs zwycięzca półfinału nr 6.

Gospodarzami finałów będą więc zwycięzcy półfinałów nr 1, 3 i 5.

CZYTAJ TEŻ: Znamy 12 z 32 finalistów MŚ Katar 2022

Baraże o MŚ 2022. Kiedy odbędą się półfinały i finały? Terminarz

Baraże odbędą się w marcu 2022 roku. Półfinały w czwartek 24 marca i piątek 25 marca, a finały w poniedziałek 28 marca i wtorek 29 marca.