Anglia - Polska. Zbigniew Boniek o urazie Lewandowskiego: Kontuzje można złapać wysiadając z windy

Lawina komentarzy po potwierdzeniu kontuzji Roberta Lewandowskiego, uniemożliwiającej mu występ w meczu z Anglią, sprowokowała Zbigniewa Bońka do zabrania głosu w sprawie. Prezes PZPN wypunktował kibiców i dziennikarzy, nazywając ich "znawcami futbolu".

Potwierdził się czarny scenariusz, w sprawie urazu Roberta Lewandowskiego. Kontuzja kolana uniemożliwi mu występ w środkowym meczu przeciwko Anglii na Wemblay. "Lewy" opuści zgrupowanie i będzie rehabilitował się w Monachium.





Wieści te spotkały się z licznymi komentarzami kibiców i ekspertów. Wielu z nich sugerowała, że Paulo Sousa zrobił źle, wystawiając "RL9" na mecz z Andorą, uchodzącą za przeciwnika słabszego niż Węgry, czy Anglia.



Z tymi opiniami nie zgodził się Zbigniew Boniek, który w ostrym wpisie wyliczył argumenty, broniące decyzji selekcjonera. Wcześniej tego dnia Boniek był goście RMF FM i skomentował ostatnie występy "Biało-Czerwonych".



"Info do znawców futbolu" - zaczął swój wpis prezes PZPN - " Gdyby Robert Lewandowski nie grał z drużynami z piątego/szóstego koszyka, to żadnego rekordu bramkowego by nie pobił" - pada pierwszy argument.



"2. Piłkarz w formie chce i ma prawo grać 3. Kontuzje można złapać na treningu, meczu, wysiadając z windy 4. Bez Robert tez trzeba grać i drużyna da radę" - tak wygląda reszta wpisu Zbigniewa Bońka.



Boniek wszedł też w polemikę informacyjną z Tomaszem Włodarczykiem z portalu "Meczyki". Dziennikarz napisał, że możliwe jest, iż Lewandowski nie zagra w ligowym starciu z RB Lipsk. "Zibi" z pełnym przekonaniem stwierdził, że "zagra".



W kolejnej wypowiedzi Boniek uchylił rąbka tajemnicy na temat skali uszkodzeń kolana Lewandowskiego "Nie piszcie bzdur. Gdyby mecz z Anglią był o tytuł mistrza świata, to Lewandowski pewnie by grał. Za 5/6 dni będzie po problemie (słowa i analiza lekarzy). Proszę nie siać paniki" - zakończył.



