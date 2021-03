Anglia - Polska. Tom Hateley: Reprezentację Anglii czeka trudny mecz

​- Polskim piłkarzom bez Roberta Lewandowskiego będzie trudniej w środowym meczu z Anglią na Wembley, ale dla gospodarzy nadal będzie to bardzo ciężkie spotkanie - powiedzia były angielski zawodnik Piasta Gliwice Tom Hateley.

Po wygaśnięciu latem 2020 kontraktu z polskim klubem defensywny pomocnik przeniósł się do występującego w cypryjskiej ekstraklasie AEK-u Larnaka.

- W środę usiądę przed telewizorem i przez dwie godziny będę kibicował Anglii - zadeklarował.

Przyznał, że absencja Lewandowskiego to problem dla biało-czerwonych.

- To jeden z najlepszych napastników na świecie. Jeżeli zespół ma w składzie takiego gracza i nagle go traci, to jest problem. Oczywiście ktoś go zastąpi, ale to już nie będzie Lewandowski - ocenił syn byłego reprezentanta Anglii Marka Hateleya.

Podkreślił, że dziwnie będzie wyglądał mecz rozgrywany na londyńskim stadionie bez udziału publiczności.

- To będzie plus dla polskiej drużyny, bo normalnie przychodzi przecież tam na mecze po 90 tysięcy ludzi. A w środę będzie pusto. Zobaczymy, jaka będzie różnica. Gospodarze nie będą mieli za sobą kibiców, pchających zespół do ataku. Futbol bez fanów na trybunach jest inną grą. Wszyscy mamy nadzieję, że jak najszybciej wrócą na stadiony - stwierdził zawodnik.

Wspominał "złote" pokolenie piłkarzy w Anglii sprzed lat - z Frankiem Lampardem, Stevenem Gerrardem, Davidem Beckhamem czy Paulem Scholesem.

- Teraz mamy nowy, inny zespół. Jest dużo utalentowanej młodzieży. Nie zmieniły się za to oczekiwania kibiców - zawsze są duże. Minimum to oczywiście awans do finałów mistrzostw świata. Jestem Anglikiem, kibicuję reprezentacji i mam nadzieję, że wszystko pójdzie do przodu - podsumował.

Kiedy Hateley występował w Piaście, często był pytany, czy - jako Anglik - lubi grać w deszczu. Zawsze się z tego śmiał.

- Za to teraz, na Cyprze, pogoda jest ładniejsza, niż w Gliwicach. Jestem tu bardzo szczęśliwy, moja rodzina też - powiedział z uśmiechem.

Urodzony w Monte Carlo zawodnik przyszedł do Piasta zimą 2018, by pomóc drużynie w utrzymaniu. Udało się, a w kolejnych dwóch sezonach został w gliwickich barwach mistrzem Polski i brązowym medalistą.

- Utrzymuję kontakt z kolegami z Piasta. Byliśmy naprawdę bardzo dobrą drużyną. Spotkałem w Gliwicach mnóstwo fajnych ludzi - zakończył Hateley.

Zdjęcie Reprezentanci Anglii / AFP

Autor: Piotr Girczys