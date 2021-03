Trener reprezentacji Anglii Gareth Southgate przestrzegł przed lekceważeniem Polski, mimo braku kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego. "Polacy mają świetnych piłkarzy i bylibyśmy naiwni myśląc, że będą mniej groźni" - powiedział przed meczem eliminacji mistrzostw świata na Wembley.

Anglia - Polska. Paulo Sousa i Jan Bednarek przed meczem na Wembley

Lewandowski, kapitan "Biało-Czerwonych", w niedzielnym meczu kwalifikacji MŚ z Andorą (3-0) w Warszawie zdobył dwie bramki, ale opuścił boisko z powodu kontuzji kolana. Jak się okazuje, będzie musiał pauzować nawet cztery tygodnie. Najpierw opuści środowy mecz z Anglią w Londynie.



Trener Southgate wezwał we wtorek swoich piłkarzy, aby nie "odpuszczali" w rywalizacji z Polakami, nawet mimo nieobecności Lewandowskiego.



"Myślę, że Polska ma świetnych zawodników i bylibyśmy naiwni sądząc, że będzie przez to mniej groźna. Jeśli 'zdejmiemy nogę' choćby na minutę, będziemy cierpieć" - podkreślił selekcjoner gospodarzy podczas przedmeczowej konferencji prasowej.



Southgate również zmaga się z kłopotami kadrowymi. Z powodu kontuzji nie zagra wielu piłkarzy, m.in. Marcus Rashford z Manchesteru United, Bukayo Saka z Arsenalu, Jordan Henderson z Liverpoolu, Jadon Sancho z Borussii Dortmund czy bramkarz Evertonu Jordan Pickford.



Pojawiły się również wątpliwości w przypadku Masona Mounta, który we wtorek nie rozpoczął treningu z kadrą Anglii. Jak się jednak okazuje, pomocnik Chelsea Londyn raczej będzie gotowy do gry.



"Nie rozgrzewał się razem z drużyną, ale przez resztę sesji treningowej był z zespołem, więc powinno być dobrze" - zapewnił Southgate.



Po dwóch kolejkach eliminacji MŚ 2022 Polska ma cztery punkty (na inaugurację zremisowała na wyjeździe 3-3 z Węgrami), natomiast Anglia - sześć (5-0 u siebie z San Marino i 2-0 z na wyjeździe Albanią).



Początek środowego meczu o godz. 20.45.