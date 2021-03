Znamy już skład polskiej kadry na mecz z reprezentacją Anglii na Wembley! Biało-Czerwoni wystąpią dziś w pięcioosobowym bloku obronnym, a trójka stoperów na których postawił Paulo Sousa to: Michał Helik, Kamil Glik oraz Jan Bednarek. Pierwszy raz w karierze w wyjściowym składzie znalazł się Karol Świderski. Drużynę wyprowadzi Glik, który zastąpi w roli kapitana Roberta Lewandowskiego. Pierwszy gwizdek sędziego o 20.45. Relacja z dostępnym komentarzem live w Interii.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Anglia - Polska. Rzecznik PZPN zakażony koronawirusem. Przekazał, jak się czuje (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Relację live z meczu Anglia - Polska z dostępnym komentarzem Bożydara Iwanowa i Andrzeja Niedzielana znajdziesz TUTAJ - kliknij .



Reklama

Paulo Sousa odkrył karty przed niezwykle ważnym meczem z Anglikami na Wembley! Jest to najtrudniejszy jak dotąd test Portugalczyka od czasu objęcia sterów nad reprezentacją Polski.

W porównaniu do meczu z Andorą selekcjoner musiał dokonać kilku wymuszonym zmian. Sousa nie może dziś liczyć przede wszystkim na kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego. Pod nieobecność kapitana polskiej kadry za zdobywanie bramek odpowiedzialni będą Krzysztof Piątek oraz Karol Świderski - który ostatnio okrasił swój debiut golem. Tym razem zanotuje swój premierowy mecz w kadrze od pierwszej minuty.



Z powodu zakażenia kornawirusem do Anglii nie udali się Mateusz Klich, Łukasz Skorupski oraz Kamil Piątkowski. Do składu wrócił natomiast Jan Bednarek, który ostanie spotkanie obejrzał - podobnie jak Jakub Moder - wśród rezerwowych.



Pomocnik Brighton wystąpi w środku pola u boku Grzegorza Krychowiaka, który po zamieszaniu związanym z testami na obecność koronawirusa otrzymał zielone światło na występ w meczu z Anglią.