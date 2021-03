Piłkarz reprezentacji Polski Grzegorz Krychowiak uzyskał negatywny wynik drugiego testu na koronawirusa - poinformował PZPN. To oznacza, że jest szansa na występ 31-letniego pomocnika w środowym meczu z Anglią w Londynie w eliminacjach mistrzostw świata.

"Mamy potwierdzenie, iż test Grzegorza Krychowiaka jest negatywny. I mamy nadzieję, że wkrótce do nas dołączy" - przekazał Filip Adamus z PZPN w trakcie konferencji prasowej na stadionie Wembley.



Wcześniej, we wtorek rano, podano informację, że Krychowiak i Kamil Piątkowski uzyskali pozytywny wynik testu na koronawirusa. Drugi z nich nie wystąpi w Londynie, natomiast Krychowiak jest ozdrowieńcem - w związku z tym PZPN podjął rozmowy z UEFA w celu wyjaśnienia sprawy i dopuszczenia piłkarza do meczu.



W ciągu dnia przeprowadzono drugi test pomocnika Lokomotiwu Moskwa i, jak się okazuje, wynik jest negatywny.



Środowe spotkanie Anglia - Polska rozpocznie się o godz. 20.45.



Już wcześniej było wiadomo, że na Wembley nie wystąpią zakażeni koronawirusem Mateusz Klich i rezerwowy bramkarz Łukasz Skorupski, natomiast kontuzja kolana wyeliminowała kapitana Roberta Lewandowskiego.