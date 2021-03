- Arek Milik w meczu z Anglią będzie musiał wspiąć się na wyżyny swoich możliwości. To może być ten moment, że albo coś wygra u trenera Sousy, albo ktoś inny zajmie jego miejsce w drużynie - mówi Interii Marek Jóźwiak, uczestnik pamiętnego meczy na Wembley z jesieni 1996 roku.

Przedmeczowe prognozy wskazują, że w meczu przeciwko Anglii (początek o 20.45) reprezentacja Polski wróci do klasycznego ustawienia 4-4-2. Testowanie innych systemów gry nie wypadło udanie w dwóch pierwszych spotkaniach eliminacji MŚ 2002. Dalsze eksperymentowanie, tym razem w "jaskini lwa", byłoby obarczone ogromnym ryzykiem.

- Na to nowe ustawienie będziemy mieli jeszcze czas - zgadza się w rozmowie z Interią Marek Jóźwiak, były reprezentant Polski, z którym rozmawialiśmy jeszcze przed ogłoszeniem wyjściowych jedenastek. - Powrót do tego, co do tej pory było w miarę pozytywne w naszym wykonaniu, jest dobrą decyzją. Jeśli duet napastników rzeczywiście będą tworzyć Arkadiusz Milik z Krzysztofem Piątkiem, to znaczy, że stawiamy na doświadczenie i na ogranie w meczach o stawkę. Osobiście zaryzykowałbym jednak i wystawiłbym od pierwszej minuty Karola Świderskiego.

Część ekspertów i kibiców ma podobne zdanie. Chętniej widzieliby na murawie Świderskiego niż Milika. Ten ostatni spisał się fatalnie w niedzielnej potyczce z Andorą i zebrał za swój występ druzgocące recenzje.

- Arek w meczu z Anglią będzie musiał wspiąć się na wyżyny swoich możliwości - uważa Jóźwiak. - To może być ten moment, że albo coś wygra u trenera Sousy, albo ktoś inny zajmie jego miejsce w drużynie.