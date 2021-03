Anglia - Polska. Lothar Matthaeus komentuje uraz Roberta Lewandowskiego

Kontuzja Roberta Lewandowskiego odbiła się szerokim echem w niemieckich mediach. Snajper Bayernu Monachium może nie wystąpić w kluczowym dla swojej drużyny meczu ligowym z RB Lipsk, co budzi niepokój Lothara Matthaeusa, byłego słynnego piłkarza, a obecnie eksperta telewizji "Sky Sport".

"Lewy" tuż przed planowaną zmianą ucierpiał w starciu z rywalem. Sztab kadry zdecydował, by nie narażać jego zdrowia i wysyłać go w bój przeciwko "Synom Albionu", choć taka opcja byłaby możliwa. Według diagnoz powrót do pełnej sprawności może zająć Polakowi około 10 dni. Oznaczałoby to, że nie tylko odpuści mecz reprezentacji, ale i ligowe starcie Bayernu z RB Lipsk.

- Jeżeli nie uda mu się na czas wykurować, będzie to dla Bayernu gigantyczne osłabienie - wieszczy Matthaeus. - Najlepszego piłkarza świata nie da się zastąpić w stosunku 1:1, a porażka może mistrzów Niemiec sporo kosztować - dodał.



Jak podkreślił, istotna byłaby już sama obecność Lewandowskiego na murawie, która miałaby według niego ważne znaczenie psychologiczne. - Liczę, że do soboty zdąży się wyleczyć, a fani będą mogli obejrzeć widowisko tak dobre, jak na to zasługują - skwitował.



Mecz Bayernu z RB planowany jest na 3 kwietnia.



