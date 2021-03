- Bywa, że strata największej gwiazdy mobilizuje kolegów. Drużyna rodzi się z bólu, stresu, trudnego wspólnego doświadczenia, po którym piłkarze gotowi są skoczyć za sobą w ogień. Może tak stanie się dziś na Wembley? Bo jeśli nie, to pewnie będzie jak zwykle w meczach z Anglikami - mówi Interii Grzegorz Mielcarski.

Dariusz Wołowski, Interia: Wojciech Szczęsny wyjdzie na Wembley do bramki, choć w meczu z Węgrami grał niepewnie, a w starciu z Andorą był bezrobotny. Może należałoby wystawić na Anglię Łukasza Fabiańskiego, który gra w Premier League na co dzień?

Grzegorz Mielcarski (były reprezentant Polski): - Obaj są bramkarzami klasy europejskiej. Owszem, Wojtek popełnił błąd przy pierwszym golu dla Węgrów, ale nie można powiedzieć, że to on zawalił bramkę. To była sytuacja sam na sam, gol z niej miała prawo paść, choć wyraźnie Szczęsny nie wiedział, gdzie stoi. Nie czepiajmy się. Paulo Sousa stawia na Wojtka, niech tak będzie. Miejmy tylko świadomość, że bez wspaniałej gry bramkarza, dobrego wyniku w meczu takim jak ten na Wembley osiągnąć nie można. Szczęsny musi się wznieść na ten poziom, jaki pokazał w meczu z Niemcami na Stadionie Narodowym w kwalifikacjach Euro 2016. To odróżnia bramkarza wybitnego od dobrego, że w taki wieczór jak dzisiejszy potrafi zagrać mecz życia.

Piotr Zieliński błysnął asystą w meczu z Węgrami. Ale mimo talentu wciąż nie jest liderem drużyny narodowej. Nie za długo czekamy?

- Znam piłkarzy, którzy na treningach potrafili stopami wiązać krawaty, a gdy przychodził mecz, nie umieli wykorzystać połowy swoich umiejętności. Było wiele przykładów graczy, którzy robili kariery w klubach, a reprezentacji Polski niczego nie dali. To kwestia charakteru. Taki mecz jak ten na Wembley wymaga od piłkarza czegoś więcej niż technicznej poprawności. Nie czas, by pytać: co Sousa zrobi, by wykorzystać talent i umiejętności Zielińskiego, jak drużyna ma grać, by Piotrek miał komfort? Komfortu w starciu z Anglikami nie będzie miał nikt. To jest próba osobowości. Piotrek musi dać maksa drużynie, choćby Sousa wystawił go na lewej obronie.

Strata Roberta Lewandowskiego jest ogromnym osłabieniem.

- To oczywiste. Najlepszy piłkarz 2020 roku, król strzelców wszystkich rozgrywek. W ostatnich dwóch meczach kadry zdobył połowę goli. Piłka to jednak skomplikowana i dziwna gra. Bywa, że strata największej gwiazdy mobilizuje kolegów. Drużyna rodzi się z bólu, stresu, strachu, trudnego wspólnego doświadczenia, po którym piłkarze gotowi są skoczyć za sobą w ogień. Może tak stanie się dziś na Wembley? Bo jeśli nie, to pewnie znów będziemy jutro biadolili.

Siedem ostatnich meczów u siebie Anglicy z Polską wygrali. Będzie ósmy?

- Nasi kibice liczą się z porażką, może nawet zdecydowaną. Ja wierzę w charakter tych chłopaków: są doświadczeni, grali w europejskich klubach, zrobili fajne kariery. Mam nadzieję, że te wszystkie przeciwności: strata kapitana, niepewność co do występu Grześka Krychowiaka, scementują tę grupę. Mecz z Anglią to egzamin z poświęcenia, waleczności, przywiązania do barw. Wierzę, że ta drużyna go zda. Czy to wystarczy do dobrego wyniku, to inna sprawa. Można przegrać, ale w meczu takim jak ten nie można się poddać.

Paulo Sousa bardzo mieszał składem w spotkaniach z Węgrami i Andorą.

- Toteż niezbyt wiele wiemy o tym w jakim składzie i ustawieniu zagra zespół. Może Portugalczyk widzi coś, czego my nie dostrzegamy? Oby racja była po jego stronie, bo tak by było lepiej dla drużyny.

Krzysztof Piątek zastąpi Lewandowskiego?

- Nie wiem czy zastąpi, ale na pewno nie będzie tak, że drużyna Sousy wyjdzie na Wembley bez planu na to co zrobić z piłką, gdy ją odbierze Anglikom. Może statystycznie Lewandowski z dwóch szans na gola wykorzystuje jedną, a Krzysiek zdobywa bramkę z trzech okazji. Co nie znaczy, że nie wykorzysta tej, którą na Wembley stworzą mu koledzy. Bo z pewnością Polacy nie mogą liczyć na bezbramkowy remis. Muszą też atakować i to atakować na serio, a nie pozorować ataki. To jest bardzo ważny mecz, prestiżowy, który może ukształtować charakter tej drużyny. Dać jej pewność tego co robi. A jednocześnie na nim walka o mundial w Katarze się nie kończy, nikt nie stoi więc pod ścianą.

Rozmawiał Dariusz Wołowski