Taką informację oficjalnie podał rzecznik PZPN Jakub Kwiatkowski. Polska zagra z Anglią osłabiona nie tylko z powodu kontuzji Roberta Lewandowskiego, ale i koronawirusa, który eliminuje dwóch istotnych zawodników. - Mamy problem - mówi prezes PZPN Zbigniew Boniek.

Polska zagra z Anglią w środę. Nie wystąpi w tym meczu Robert Lewandowski - z powodu urazu, nie zagrają również Grzegorz Krychowiak i Kamil Piątkowski, którzy dołączyli do Mateusza Klicha z pozytywnym wynikiem na obecność koronawirusa.



"Reprezentacja Polski przeszła kolejne testy na obecność koronawirusa. Niestety wyniki u Grzegorza Krychowiaka i Kamila Piątkowskiego są pozytywne. Z uwagi na fakt, że Krychowiak jest ozdrowieńcem podjęliśmy rozmowy z UEFA w celu wyjaśnienia sprawy i dopuszczenia do meczu" - napisał na Twitterze rzecznik Polskiego Związku Piłki Nożnej Jakub Kwiatkowski.

Rzecznik Kwiatkowski dodał przy tym, że niestety także i u niego wynik wymazu dał rezultat pozytywny. On także jest zakażony. Członkowie sztabu szkoleniowego uzyskali wyniki negatywne.



To sprawia, że Polska przystąpi do meczu z Anglią z ogromnymi problemami kadrowymi, co przyznał nawet prezes Zbigniew Boniek. Bez Lewandowskiego, Klicha, Piątkowskiego i może Krychowiaka stawi czoła zespołowi Albionu. Kamil Piątkowski zdołał ledwo zadebiutować w polskiej reprezentacji w meczu z Andorą.



Koronawirus nęka reprezentację Polski podczas całego zgrupowania. To znaczy, że udało mu się przedostać. Jak pisaliśmy przed meczem z Węgrami, jeżeli się przedrze a izolacja okaże się nieskuteczna, może wyłączyć z gry bardzo wielu piłkarzy.