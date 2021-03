Angielska federacja poinformowała, że Bukayo Saka i Marcus Rashford nie zagrają w najbliższych meczach eliminacji do mundialu z Albanią i Polską. Obaj borykają się z urazami.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Polska - Andora. Wysłannicy Interii na treningu reprezentacji! Najnowsze wieści z kadry Sousy. Wideo TV Interia

O urazie Rashforda pisaliśmy już kilka dni temu ( zobacz TUTAJ TUTAJ ). 23-latek doznał kontuzji kostki, w związku z czym angielska federacja potwierdziła, że zawodnik opuścił zgrupowanie i wrócił do Manchesteru United, by walczyć o szybki powrót do zdrowia.



Niepewny był dotąd los Saki. Sztab angielskiej kadry wiedział o jego urazie, lecz miał jeszcze nadzieję, że piłkarz Arsenalu będzie mógł zagrać z Albanią oraz Polską. Kontuzja jest jednak zbyt poważna. Gareth Southgate będzie musiał więc poradzić sobie w najbliższych meczach bez obu piłkarzy, lecz mimo to wciąż ma w kim wybierać.



Reklama

W swoim pierwszym meczu eliminacyjnym Anglicy rozbili reprezentację San Marino, wygrywając 5-0 . Z Polakami zmierzą się na Wembley w środę o 20.45. Wcześniej - w niedzielę - Biało-Czerwoni zagrają z Andorą.





El. MŚ 2022 - wyniki, terminarz, tabela, strzelcy



Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie!

Sprawdź!

TB