Polacy przegrali z Anglią na Wembley 1-2. Po meczu selekcjoner Polaków Paulo Sousa żałował, że na meczu nie było systemu VAR.

Sousa został zapytany na konferencji prasowej, co sądzi o braku VAR-u. W pierwszej połowie Anglicy otrzymali rzut karny po faulu Michała Helika na Raheemie Sterlingu, ale po przerwie za zagranie ręką Harry'ego Maguire karnego nie otrzymała Polska.



- Na tym poziomie musimy mieć VAR. Daje to nam większe zaufanie, więcej prawdy. Helik nie powinien w taki sposób atakować wślizgiem w polu karnym zwłaszcza, jeśli zawodnik wychodził poza boisko, a nie biegł w stronę bramki. Ale tak, we wszystkich rozgrywkach powinien być VAR - skomentował Sousa.



Dziennikarz Interii Sebastian Staszewski zapytał trenera Sousę, czy jest zawiedziony porażką w ostatnich minutach.

Zabrakło trzeciego napastnika

- Musimy pamiętać, że to dopiero nasz trzeci mecz. Wydaje mi się, ze w pierwszej połowie zabrakło równowagi. Wahadłowi, czyli Bereszyński i Rybus, a zwłaszcza Rybus, byli nieco za nisko, by lepiej zakładać pressing. W drugiej połowie było z tym lepiej, dzięki pressingowi zdobyliśmy bramkę. W tamtym momencie byliśmy dominującą drużyną. Wówczas myśleliśmy, że możemy ten mecz wygrać - odpowiedział Sousa.



- Zabrakło nam na ławce trzeciego napastnika. Anglicy zdobyli dwie bramki ze stałych fragmentów gry, musimy nad tym popracować. Wszyscy zawodnicy i ja też, zeszliśmy z boiska smutni. Nie możemy zapomnieć, że Southgate prowadzi kadrę od 2016 roku. Przyjeżdżając na Wembley i do końca walcząc o dobry wynik jesteśmy we właściwym miejscu.