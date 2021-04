Legendarny bramkarz Jan Tomaszewski nie miał wątpliwości, kto jest głównym winowajcą porażki na Wembley. - ​To był fatalny mecz, ale najbardziej fatalny w wykonaniu selekcjonera. Naprawdę nie rozumiem jego postępowania - wypalił pan Jan w rozmowie z TVP Sport.

Jan Tomaszewski po tym, jak Zbigniew Boniek w styczniu dokonał zmiany selekcjonera i powierzył stery Sousie, był zwolennikiem tego ruchu. Szybko jednak zmienił front. Po trzech meczach z Węgrami, Andorą i Anglią dołączył do grona przeciwników Portugalczyków.

Krytykuje Sousę m.in. za wystawienie w podstawowym składzie Michała Helika.



- Z Węgrami grał słabo, w drugim meczu z Andorą trafił na trybun i w trzecim wychodzi w podstawowym składzie?! Kto fauluje na linii końcowej, jak to zrobił Helik? - pyta Tomaszewski.

Nie spodobało mu się mieszanie systemami taktycznymi w wykonaniu Portugalczykowi.



- Jeśli Sousa decyduje się na grę trzema-czterema, pięcioma obrońcami, to niech konsekwentnie tak gra. Tymczasem my raz gramy na czterech, a teraz na pięciu defensorów i z czym się to wiąże? Ano z tym, że z trójką naszych pomocników szóstka angielskich gra w dziadka - alarmuje słynny bramkarz.

Nie spodobało mu się także wystawienie na Anglików dwóch napastników.

- Ludzie kochani! Dwie "dziewiątki"?! Czyli co, mijamy linię pomocy, obrońcy wrzucają piłki na aferę, bo może ta dwójka napastników tam coś zrobi? A ta dwójka została wciągnięta do "dziada" przez bramkarza i czterech obrońców i byliśmy bezradni - uważa.

- Sousa mówi o wahadłowych. Mamy ich czterech: Jóźwiak, Szymański, Grosicki i Płacheta. I żaden z nich nie występuje w meczu z Anglią! Jóźwiak w pierwszych dwóch meczach grał kapitalnie. Nagle traci miejsce w drużynie na rzecz ... Helika - łapie się za głowę Jan Tomaszewski.

El. MŚ 2022 - Europa

2021-03-31 20:45 | Stadion: Wembley Stadium Anglia Polska 2 1 DO PRZERWY 1-0 H. Kane 19' H. Maguire 85' J. Moder 58'

Ma proste rozwiązanie i korektę składu.



- Gdyby za Świderskiego czy Piątka grał Szymański czy Grosicki, to mielibyśmy wyrównany układ sił w pomocy. A tak? Anglicy się z nami bawili. Pomoc praktycznie nie istniała. Co chwilę zmiana systemu i składu - twierdzi Tomaszewski.

Nie podobało mu się także przesunięcie do linii pomocy w meczu z Andorą Roberta Lewandowski.



- Robert przez to nie dość, że zdublował pozycję Zielińskiego, to jeszcze doznał kontuzji - podkreśla Tomaszewski.

MiKi