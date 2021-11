Paulo Sousa w rozmowie z Marcinem Feddkiem z Polsatu Sport wyjaśnił, dlaczego postawił akurat na Milika, a nie na Karola Świderskiego.



- Potrzebowałem zawodnika operującego od pola karnego do pola karnego, który lubi wspomagać drugą linię w rozegraniu. Karol Świderski bardziej jest potrzebny, gdy spora część gry toczy się na skrzydłach i on je wspomaga - powiedział Paulo Sousa.



Matty Cash ma szansę dziś zadebiutować w polskiej kadrze. Nie znalazł się jednak w wyjściowym składzie. Na prawym wahadle zagra Kamil Jóźwiak, a po drugiej stronie boiska wystąpi Przemysław Frankowski.

- Matty Cash potrzebuje jeszcze czasu, aby złapać naszą taktykę - powiedział Sousa.



Do wyjściowego składu reprezentacji wraca za to Arkadiusz Milik. Napastnik Olympique Marsylia ostatni raz w wyjściowym zestawieniu kadry znalazł się w meczu z... Andorą. W marcu Polacy pokonali tego rywala 3-0, a Milik grał do 60. minuty. Później wystąpił jeszcze w drugiej połowie meczu z Anglią.



Reklama

Zdjęcie Gramy Dalej! - program Sport.Interia.pl zaraz po meczu Andora - Polska /Interia.pl /INTERIA.PL



Andora - Polska. Gorzkie wspomnienia Lewandowskiego

W pierwszym meczu z Andorą kontuzji nabawił się też Robert Lewandowski. Pauzował wtedy od 29 marca do 21 kwietnia. Opuścił sześć meczów Bayernu oraz spotkanie kadry na Wembley. Wcześniej jednak strzelił dwa gole. Teraz też jest w znakomitej formie i być może powiększy swój dorobek bramkowy.

Obroną ma dyrygować z kolei Kamil Glik. Zabraknie Jana Bednarka i Tymoteusza Puchacza, którzy są zawieszeni za kartki. Obok Glika zagrają Bartosz Bereszyński i Maciej Rybus.

Polska: Szczęsny - Bereszyński, Glik, Rybus - Jóźwiak, Krychowiak, Zieliński, Klich, Frankowski - Lewandowski, Milik



Czytaj także:

Robert Gumny nie zagra przeciwko Andorze



Z kim Polacy mogą zagrać w barażach?

Zdjęcie Arkadiusz MIlik / AFP

Michał Białoński z Andory, współpraca MP