Zmienił wahadłowego Przemysława Frankowskiego. W 70. min pobiegł do przodu, przyjął piłkę, ale po jego centrze dobrze interweniował bramkarz Andory. W 81. min miał kolejne wyjście do ataku i następne podanie nie trafiło do kolegi z zespołu. Cash potwierdził, że jest graczem szybkim, ruchliwym, ale swojego miejsca w drużynie musi szukać. Może w poniedziałek w starciu z Węgrami na Stadionie Narodowym, gdzie pewni awansu do baraży o mundial w Katarze Polacy będą kończyli fazę grupową.



Były bramkarz reprezentacji Polski Jerzy Dudek twierdził, że pośpiech z jakim załatwiano paszport dla Casha wskazuje, że jest szykowany do podstawowej jedenastki na Andorę i Węgry. Tak, by na marcowe baraże o mundial był gotowy. Sam selekcjoner Paulo Sousa zastrzegał, że obrońca Aston Villi niczego za darmo nie dostanie, wszystko musi wywalczyć sam. Jest w zespole hierarchia i Cash będzie musiał się przez nią przebijać.



Mecz z Andorą udowodnił, że selekcjoner się nie spieszy. Cash nie ma być zbawcą, ale zwiększyć rywalizację. Aby ocenić jak bardzo przyda się Sousie, trzeba dać mu znacznie więcej czasu.



El. MŚ 2022 - Europa

2021-11-12 20:45 | Stadion: Estadi Nacional 1 4 Andora Polska Álvarez De Eulate San Nicolás Alavedra Llovera Vales Cervós Clemente Vieira Pujol Aláez Cucu Szczęsny Bereszyński Rybus Glik Jóźwiak Klich Zieliński Krychowiak Frankowski Lewandowski 2 Milik SKŁADY Andora Polska Iker Álvarez De Eulate Molne Wojciech Szczęsny 84′ 84′ Moisés San Nicolás Schellens Bartosz Bereszyński Albert Alavedra Jimenez Maciej Rybus Max Llovera González-Adrio Kamil Glik 45′ 45′ 66′ 66′ Marc Vales González 11′ 11′ Kamil Jóźwiak Joan Cervós Moro 22′ 22′ 64′ 64′ Mateusz Klich 66′ 66′ Ludovic Clemente Garcés 86′ 86′ Piotr Zieliński 41′ 41′ Márcio Vieira de Vasconcelos 61′ 61′ 64′ 64′ Grzegorz Krychowiak 22′ 22′ 62′ 62′ Marc Pujol Pons 64′ 64′ Przemysław Frankowski 37′ 37′ 84′ 84′ Jordi Aláez Peña 5′, 73′ 5′, 73′ Robert Lewandowski 1′ 1′ Ricard Fernández Betriu 45′ 45′ 77′ 77′ Arkadiusz Milik REZERWOWI Jose Antonio Gomes Moreira Kamil Mieczysław Grabara Francisco Manuel Pires Costa Łukasz Skorupski Albert Reyes Roig 64′ 64′ Matty Cash Cristian Martinez Alejo Tomasz Karol Kędziora 66′ 66′ Alexandre Martínez Palau Paweł Dawidowicz Xavier Vieira de Vasconcelos Michał Sławomir Helik 84′ 84′ Eric De Pablos Sola Przemysław Płacheta 84′ 84′ Marc Garcia Renom Jakub Piotr Moder 62′ 62′ Albert Rosas Ubach 64′ 64′ Karol Linetty 66′ 66′ Christian García González 86′ 86′ Damian Szymański Sergi Moreno Marin 64′ 64′ Krzysztof Piątek Adrian Rodrigues Goncalvez 77′ 77′ Karol Świderski