W Rosji rezultat losowania odebrano jako umiarkowanie szczęśliwy, choć jednocześnie silne są głosy, że ekipa Paulo Sousy jest faworytem spotkania. "Sport-Express" o komentarz poprosił byłego reprezentanta kraju, mającego na koncie 67 gier w kadrze Aleksandra Mostowoja. Ten uważa, że szanse to "60 do 40 na korzyść Polaków", choć z drugiej strony za wielki atut uważa fakt, że "Sborna" zagra przed własną publiką.

"Lewandowski to nie Messi czy Ronaldo"

Zapytany o to, czy "Lewy" i powstrzymanie go będzie dla rosyjskiej obrony prawdziwym wyzwaniem, odpowiedział dość zaskakująco.



- Nie wiadomo, co będzie za cztery miesiące. To tylko jeden mecz. Lewandowski to nie Messi czy Ronaldo. Oczywiście to "szalony" napastnik, ale gdybyśmy grali w Polsce, oceniałbym sytuację inaczej - wypalił.



Mecz barażowy z Rosją zostanie rozegrany 24 lub 25 marca 2022 roku. Arena starcia nie jest póki co znana.



TC



Zdjęcie Robert Lewandowski /AFP/AFP VALENTINE CHAPUIS /AFP