W obliczu narastającego konfliktu na linii Rosja - Ukraina u wielu osób pojawiły się wątpliwości co do zasadności rozegrania w Moskwie meczu barażowego. To właśnie na terytorium rosyjskim Rosjanie i Polacy mają powalczyć w pojedynku o wyjazd na mundial w Katarze. Według Radia Zet PZPN miał już sondować możliwość przeniesienia spotkania do naszego kraju lub do innego państwa.

Na tę chwilę tego typu decyzje nie zapadły, o czym w rozmowie z Interią opowiedział rzecznik piłkarskiej federacji, Jakub Kwiatkowski.

Na razie mogę powiedzieć tyle, że jako członek FIFA i UEFA czekamy na sygnał z ich strony na temat ewentualnego przeniesienia meczu z Rosji na teren neutralny. Na razie nie mamy takiego sygnału - stwierdził.

Wiele osób w mediach społecznościowych nawołuje do zablokowania wyjazdu reprezentacji Polski do Moskwy . "Nie powinniśmy jechać do Moskwy 24 marca. Ale to zapewne powinna być nawet decyzja nawet wagi państwowej, daleko wykraczająca poza kompetencje PZPN. Nie możemy tupać nogą, a potem robić za klaunów w cyrku" - stwierdził Krzysztof Stanowski, a jego wpis zebrał masę polubień na Twitterze.

Nastroje chłodził Zbigniew Boniek . "Trzeba się szykować do meczu w Moskwie, nawoływanie do bojkotu barażu o katarski mundial, to dzisiaj absurd. Dostaniemy od FIFA walkowera i nikt nawet po nas nie zapłacze" - powiedział Dariuszowi Wołowskiemu z Interii.

WITALIJ KLICZKO WYSTĄPIŁ Z PRZEJMUJĄCYM APELEM. "NIE MA CZASU NA ROZMOWY"

Aleksander Kwaśniewski przeciwny rozgrywaniu meczu Rosja - Polska w Moskwie. Przedstawił argumenty

Zdecydowane stanowisko w sprawie meczu Rosja - Polska zajął były prezydent. Aleksander Kwaśniewski nie ma żadnych wątpliwości. Wobec eskalacji napięcia na Wschodzie "Biało-Czerwoni" absolutnie nie powinni jechać do Rosji. Co więcej, jego zdaniem sprawy powinny iść w takim kierunku, aby Polakom przyznać walkower.

Mogę sobie wyobrazić takie rozwiązanie, w którym FIFA podejmie decyzję o zawieszeniu Rosji w prawach członka tej organizacji. W takiej sytuacji mecz się nie odbywa, a my gramy ze Szwecją lub z Czechami w Warszawie o awans na mundial - powiedział w Radiu Zet.

Z jego słów wynika, że nasi piłkarze nie mogliby czuć się bezpieczni w Moskwie. Przywołał fragment ostatniego przemówienia Władimira Putina, w którym poruszony był również polski wątek. "Słyszeliśmy z ust Putina antypolskie sformułowania. To nie jest miły teren do rozgrywania meczów" - podsumował.

W podobnym tonie wypowiedział się Jarosław Kaczyński podczas konferencji prasowej. Pytany, jakie sankcje powinny zostać nałożone na Władimira Putina i Rosję, mówił także o sprawach sportowych. Zadeklarował, że powinno dojść do "wycofania Rosji z dużych imprez sportowych planowanych na ten rok".

Mecz z Rosją zaplanowany jest na 24 marca w Moskwie.

POLKI MAJĄ GRAĆ W ROSJI WCZEŚNIEJ NIŻ PIŁKARZE. KIEDY DECYZJA?

