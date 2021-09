Mecz Polska - Albania (czwartek, godz. 20.45) będzie pierwszym w serii trzech wrześniowych spotkań reprezentacji Paulo Sousy w eliminacjach mistrzostw świata Katar 2022. Kadrę czekają jeszcze mecze San Marino - Polska i Polska - Anglia (sprawdź terminarz meczów Polski do końca eliminacji).

Polska - Albania. Nedim Bajrami i walka z FIFA

Nedim Bajrami ma 22 lata, urodził się w macedońskim Tetowie, ale gdy był dzieckiem, razem ze swoją albańską rodziną wyemigrował do Szwajcarii. Dorastał w szkółce Grasshopper Club Zürich, występował też w reprezentacji Szwajcarii do lat 17, 19, 20 i 21. Szwajcarzy widzieli w nim przyszłego lidera dorosłej reprezentacji. Jeszcze w listopadzie 2020 r. Nedim Bajrami zagrał dla szwajcarskiej młodzieżówki w spotkaniu z Francją. Potem podjął jednak decyzję, że chce grać dla reprezentacji Albanii, dla kraju swoich przodków. - Staraliśmy się przekonać Nedima Bajramiego do dalszej gry dla Szwajcarii. Powiedział nam jednak, że jego serce mocniej bije dla Albanii. Dla nas identyfikacja z krajem jest jedną z fundamentalnych wartości dla zawodnika reprezentacji Szwajcarii. Nie mamy innego wyjścia, jak tylko pozwolić mu odejść - żałował selekcjoner reprezentacji Szwajcarii do lat 21, Mauro Lustrinelli w dzienniku Blick.



Na to, by Nedim Bajrami zmienił drużynę narodową, nie chciała się jednak zgodzić FIFA. Albańczycy odwołali się do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu. W poniedziałek wydał on zgodę na grę Nedima Bajramiego dla reprezentacji Albanii.



Polska - Albania. Nedim Bajrami - nadzieja Albańczyków

Dla Nedima Bajramiego to szalony tydzień. W poniedziałek dostał zgodę na grę dla Albanii, a dwa dni wcześniej, w sobotę, miał udział w wygranej Empoli nad wielkim Juventusem. W Turynie beniaminek Serie A wygrał 1-0 po golu Leonardo Mancuso, a a asystę zaliczył właśnie Nedim Bajrami.

Dla nowego reprezentanta Albanii był to dopiero drugi mecz w Serie A (wcześniej przyczynił się do awansu Empoli z Serie B), ale eksperci wróżą mu dużą karierę. "Bajrami daje jakość Empoli. Ma doskonałą wizję gry, dobry strzał z dystansu i podejmuje odpowiednie decyzje na boisku. To prawdziwe spoiwo między pomocą a atakiem, prawdziwy numer 10" - chwali Nedima Bajramiego słynna "La Gazzetta dello Sport".



Polska - Albania: gdzie i kiedy transmisja?

Mecz Polska - Albania w czwartek o godz. 20.45, transmisja w TVP oraz o godz. 0.00 w Polsacie Sport.



