Albania ukarana po skandalu w meczu z Polską. Będzie odwołanie?

Z obozu Orłów

FIFA ukarała albańską federację za skandal, do jakiego doszło podczas meczu z reprezentacją Polski w ramach eliminacji do mistrzostw świata. To jednak nie koniec całej sprawy, bowiem jak donosi portal Supersport.al, Albańczycy rozpatrują możliwość odwołania.

