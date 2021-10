Albania - Polska. Lista transmisji meczów w Polsat Box Go [LINKI]

Z obozu Orłów

Mecz Albania - Polska to jedna z wielu transmisji w programie Polsat Sport Premium i Polsat Box Go we wtorkowy wieczór. Równolegle do meczu Polski i Albanii (20.45), gra m.in. Anglia z Węgrami, Portugalia z Luksemburgiem i Dania z Austrią. Transmisje wszystkich meczów europejskiej strefy eliminacji mistrzostw świata Katar 2022 można oglądać na platformie Polsat Box Go. Skróty wszystkich dzisiejszych meczów o godz. 23.30 na kanale Polsat Sport.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Albania - Polska. Andrzej Niedzielan, ekspert Polsat Sport specjalnie dla Interii o meczu. WIDEO Polsat Sport