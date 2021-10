Mecz Albania - Polska to trzynasta konfrontacja Polski i Albanii. Jakimi wynikami kończyły się wcześniejsze mecze Polski i Albanii?





Albania - Polska. Kiedy wygrywaliśmy?

Polska z Albanią wygrała osiem z dwunastu meczów. Ostatnie zwycięstwo to mecz Polska - Albania (4-1 w... brzydkim stylu) w trwających eliminacjach mistrzostw świata Katar 2022. Wcześniej wygrywaliśmy też towarzysko (Polska - Albania dwa razy po 1-0 po golach Macieja Żurawskiego) i dwa razy minimalnie w eliminacjach MŚ 1990. Zwyciężyliśmy też w Tiranie po słynnym golu Zbigniewa Bońka. Cegiełki do zwycięstw nad Albanią dokładali też inni wybitni polscy piłkarze - Robert Gadocha, Włodzimierz Lubański i Zygfryd Szołtysik w 1970 roku oraz Gerard Cieślik w 1949 roku.



Zwycięstwa Polski z Albanią:

Polska - Albania 2-1 (towarzyski, Warszawa, 6.11.1949)

Polska - Albania 3-0 (el. ME 1972, Chorzów 14.10.1970)

Albania - Polska 0-1 (el. MŚ 1986, Tirana 30.05.1985)

Polska - Albania 1-0 (el. MŚ 1990, Chorzów 19.10.1988)

Albania - Polska 1-2 (el. MŚ 1990, Tirana 15.11.1989)

Polska - Albania 1-0 (towarzyski, Szczecin 29.05.2005)

Albania - Polska 0-1 (towarzyski, Reutlingen 27.05.2008)

Polska - Albania 4-1 (el. MŚ 2022, Warszawa, 2.09.2021)

Albania - Polska. Kiedy remisowaliśmy?

Polska do tej pory trzy razy remisowała z Albanią i w przypadku meczów o punkty (zwłaszcza wtedy, kiedy mecz Polska - Albania odbywał się w 1984, gdy byliśmy trzecią drużyną świata) takie rozstrzygnięcie było sporym rozczarowaniem.



Remisy Polski z Albanią:

Albania - Polska 0-0 (towarzyski, Tirana 1.05.1950)

Albania - Polska 1-1 (el. ME 1972, Tirana 12.05.1971)

Polska - Albania 2-2 (el. MŚ 1986, Mielec 31.10.1984)

Albania - Polska. Kiedy przegraliśmy?

Jedyna porażka Polski z Albanią zdarzyła się prawie 70 lat temu. Andrzej Gowarzewski w albumie "Biało-czerwoni 1918-2018" nazywa tę porażkę wstydliwą z wielu powodów, nie tylko za sprawą tego, co się działa na boisku. Mecz Albania - Polska odbywał się pod koniec listopada, więc kiedy nasza reprezentacja na niego wyruszyła? Aż... miesiąc wcześniej! Podróż odbywała się m.in. promem z rumuńskiej Konstancy do albańskiego Durres. To w ogóle był mało chwalebny okres reprezentacji Polski, która m.in. nie podeszła do meczów o punkty ze Złotą Jedenastką z Węgier.

Porażka Polski z Albanią:

Albania - Polska 2-0 (towarzyski, Tirana 29.11.1953)

Albana - Polska. Transmisja

Mecz Albania - Polska o godz. 20.45, transmisja w Polsat Sport Premium 1 i Polsat Box Go, "na żywo" na Sport.Interia.pl.



