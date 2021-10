Albania - Polska. Gra o posadę Sousy i przyszłość reprezentacji

Z jednej strony to tylko Albania - 69. zespół na świecie według rankingu FIFA. Rywal, z którym w 11 meczach Polska przegrała raz - prawie 60 lat temu i to towarzysko.

Albania - Polska. Zwycięstwo, remis, porażka

Z drugiej strony jednak włoski trener Edoardo Reja stworzył drużynę silną. Po siedmiu kolejkach kwalifikacji mundialu w Katarze Albania wyprzedza zespół Paulo Sousy. Gdyby we wtorek wygrała, przewaga wzrosłaby do 4 pkt - praktycznie nie do odrobienia w dwóch spotkaniach, które pozostaną do końca fazy grupowej. Nawet biorąc pod uwagę fakt, że Albańczyków czeka jeszcze wyjazd na Wembley.

W piłce nie wypada obrażać się na rzeczywistość. "Do czego to doszło: mecz z Albanią urasta do rangi wydarzenia epokowego" - napisał na forum jeden z kibiców. Tak się jednak stało: duży w tym udział samych Polaków, którzy stracili punkty z Węgrami w Budapeszcie, gdzie zespół Rejy potrafił zwyciężyć w minioną sobotę.

W eliminacjach MŚ w Katarze Albańczycy tracą bramki tylko z Anglią i Polską. We wrześniu na Stadionie Narodowym przegrali 1-4. Wynik nie oddawał przebiegu meczu - w pierwszej połowie goście dominowali. Różnicę zrobił Robert Lewandowski: jego gol i efektowna indywidualna akcja przy bramce Grzegorza Krychowiaka.

Rewanż w Tiranie z pewnością nie będzie łatwy. Reja oparł zespół na graczach z włoskich klubów. Nie mają w Serie A statusu gwiazd, ale technicznie i taktycznie wyszkoleni są na wysokim poziomie. Albania ma asa w rękawie. 20-letni napastnik angielskiego Southampton Armando Broja dwa razy wchodził z ławki w pojedynkach z Węgrami i dwukrotnie zdobywał w końcówce zwycięskie bramki.

Remis w Tiranie nie przekreśli szans Polaków na drugie miejsce w grupie i baraże. Będziemy musieli jednak liczyć na to, że w listopadzie Anglia pokona Albanię. Czyli drużyna Sousy straciłaby kontrolę nad własnym losem. Dziś ją ma. Wystarczy wygrać trzy spotkania i Polacy awansują do baraży.

Potem skala trudności wzrośnie. Droga na mundial w Katarze będzie wiodła przez dwustopniowe baraże, do których stanie 12 drużyn, a na mistrzostwa pojadą trzy. Tam Polska będzie się mierzyć z rywalami teoretycznie mocniejszymi od Albańczyków. Dobrze byłoby w grupie zdobyć jak najwięcej punktów, bo sześć zespołów z najlepszym dorobkiem będzie rozstawionych. I w I rundzie barażu dostanie prawo gry na swoim boisku.

Albania - Polska. Gra o przyszłość Paulo Sousy

To jednak odległa przyszłość. Ta najbliższa to wtorek, Tirana, godzina 20,45. Polacy muszą ocalić swoje szanse mundialowe. Porażka byłaby końcem Paulo Sousy. Jego umowa z PZPN przewiduje, że będzie pracował z kadrą nadal tylko pod warunkiem awansu na mistrzostwa w Katarze.

Sousa przyjeżdżał do Polski, by zmienić styl gry drużyny narodowej na bardziej ofensywny. Koszty przebudowy były spore: porażka na Euro 2020. Musieliśmy ją zaakceptować, tak jak fakt, że w 12 spotkaniach pod kierunkiem Portugalczyka kadra straciła aż 17 bramek. Kredyt się wyczerpał. W Tiranie drużyna ma pokazać, że zrobiła postęp.

Polscy piłkarze byli na trzech ostatnich wielkich turniejach: Euro 2016, mundialu w Rosji i Euro 2020. Dwa ostatnie zakończyły się porażkami w grupie, ale kibice przywykli do zwycięstw chociaż w kwalifikacjach. Strata szansy na mistrzostwa w Katarze byłaby sportową klęską misji Sousy. Także dotkliwą porażką dla kapitana drużyny Roberta Lewandowskiego - kandydującego do zdobycia Złotej Piłki, nagrody dla piłkarza roku na świecie. Drużyna narodowa straciłaby kontakt ze światem, została na marginesie wielkiej piłki. Straty sportowe, a także finansowe byłyby gigantyczne.

We wtorek w Tiranie piłkarze Sousy grają o przyszłość drużyny narodowej i swoją własną. Pomocnik Grzegorz Krychowiak, bramkarz Maciej Szczęsny nie mają ostatnio dobrej prasy. Dostają szansę rehabilitacji. Znakomicie wyszkolony Piotr Zieliński ma okazję udowodnić, że potrafi wreszcie wziąć na siebie ciężar gry zespołu. Najstarszy Kamil Glik musi pokierować obroną. Każdy z jedenastu zawodników, których wybierze Sousa, a także rezerwowi powinni dołożyć swoją część pracy i odpowiedzialności za wynik. Stawka i presja są ogromne, ale skala trudności wyzwania z pewnością nie przekracza możliwości polskich piłkarzy.

Albania - Polska, gdzie oglądać mecz?

Spotkanie Albania - Polska w Tiranie w kwalifikacjach MŚ w Katarze odbędzie się 12 października o godzinie 20.45.



Dariusz Wołowski





Zdjęcie Paulo Sousa / VINCENZO PINTO / AFP