Albania - Polska. Gdzie oglądać transmisję online? Livestream na Polsat Box Go

Mecz Albania - Polska rozpocznie się o godz. 20.45 w Tiranie. W pierwszym meczu obu ekip, Polska - Albania w Warszawie, było 4-1 dla drużyny Paulo Sousy.





Mecz Polski w Albanii: gdzie oglądać transmisję?

Mecz Polski w Albanii to spotkanie nr 13 reprezentacji za kadencji Paulo Sousy. Polska wygrała cztery z poprzednich 12 meczów: Polska - Albania (4-1), dwa mecze z San Marino oraz jeden z Andorą. W pięciu spotkaniach był remis (z Węgrami, Rosją, Islandią, Hiszpanią i Anglią). Trzy mecze reprezentacja Polski Paulo Sousy przegrała, przy czym były to spotkania wielkiej wagi - ze Słowacją i ze Szwecją na Euro 2020 oraz z Anglią na Wembley.



Polska Paulo Sousy w każdym meczu strzelała gola (tak było też w meczu Polska - Albania), ale też w prawie każdym (nie licząc gier z Andorą i w San Marino) bramkę traciła.





Polska - Albania w eliminacjach. Transmisja z Tirany (stream online) w Polsat Box Go

Polska z Albanią jeszcze nigdy nie przegrała meczu o punkty, jedynej porażki doznała w spotkaniu towarzyskim w latach 50. Ostatni mecz, w ramach eliminacji mistrzostw świata Katar 2022, Polska wygrała z Albanią 4-1 po golach Roberta Lewandowskiego, Adama Buksy, Grzegorza Krychowiaka i Karola Linettego. W meczu Albania - Polska zabraknie ostatniego z nich, który pauzuje za żółte kartki.



Albania - Polska. Transmisja w Polsat Sport Premium 1 i Polsat Box Go

Mecz Albania - Polska o godz. 20.45, transmisja w Polsat Sport Premium 1 i Polsat Box Go, "na żywo" na Sport.Interia.pl.



