Albania – Polska. Bitwa o bilety na mecz z Polską

Armand Duka, prezes Albańskiego Związku Piłki Nożnej triumfuje: - Wszystkie 22 tysięcy biletów na mecz z Polską sprzedaliśmy w mgnieniu oka. Gdyby ich było dziesięć razy tyle, również by się rozeszły. Tak wielu było chętnych – powiedział. Już we wtorek o 20:45 mecz eliminacji MŚ Albania - Polska w Tiranie. Transmisja w Polsat Sport Premium 1, Polsat Go Box i TVP 1, TVP Sport oraz „relacja na żywo” w sport.interia.pl.

