Albania - Polska. "Biało-Czerwoni" z różnym skutkiem grali 12 października

Kibice przykładający wagę do dat z pewnością żałowali, że decydujące spotkanie z Albanią nie jest rozgrywane dzień wcześniej. 11 października to data kojarząca się polskim fanom ze zwycięstwem.



To właśnie tego dnia siedem lat temu "Biało-Czerwoni" po raz pierwszy historycznie ograli Niemców, a 15 lat temu pokonali w Chorzowie 2-1 Portugalię, co rozpoczęło marsz po pierwsze w historii Euro z udziałem Polski.



Albania - Polska. Mieszany bilans 12 października

Natomiast 12 października polska reprezentacja rozegrała dotychczas siedem spotkań. Bilans? Trzy wygrane, remis i trzy porażki. Cztery z tych spotkań były meczami o punkty. Dwa z nich wygraliśmy, dwa przegraliśmy.



Po raz ostatni tego dnia "Biało-Czerwoni" mierzyli się dziewięć lat temu z Republiką Południowej Afryki. Sparingowe spotkanie zakończyło się wygraną 1-0 po bramce Marcina Komorowskiego. Środkowy obrońca został wówczas ustawiony przez Waldemara Fornalika na... lewym skrzydle.



W pamięci polskich kibiców zapisały się także dwa przegrane pojedynki. Jeden z nich dotyczył porażki z Anglikami podczas el. MŚ 2006. Drugi był znacznie bardziej bolesny - gdy prowadzona przez Zbigniewa Bońka reprezentacja sensacyjnie przegrała u siebie z Łotwą, w wyniku czego nie pojechała na Euro 2004.



12 października 1980 roku Polakom strzelał sam Diego Maradona w sparingowym spotkaniu z Argentyną, natomiast po raz pierwszy tego dnia graliśmy oficjalne spotkanie w 1969 roku. "Biało-Czerwoni" rozgromili wówczas Luksemburg 5-1, choć do przerwy przegrywali 0-1.



Mecz Albania - Polska w el. MŚ dziś o godz. 20:45. Transmisja w Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go i w TVP1.

Reklama

Mecze reprezentacji Polski rozgrywane 12 października:



12.10.2012, mecz towarzyski: Polska - RPA 1-0 (0-0)

Bramka: 1-0 Komorowski (82.).



12.10.2010, mecz towarzyski: Ekwador - Polska 2-2 (1-0)



Bramki: 1-0 Benitez (32.), 1-1 Smolarek (61.), 1-2 Obraniak (70.), 2-2 Benitez (78.).

12.10.2005, el. MŚ 2006: Anglia - Polska 2-1 (1-1)



Bramki: 1-0 Owen (43.), 1-1 Frankowski (45.), 2-1 Lampard (80.).

12.10.2002, el. ME 2004: Polska - Łotwa 0-1 (0-1)



Bramka: 0-1 Laizans (30.).

12.10.1994, el. ME 1996: Polska - Azerbejdżan 1-0 (1-0)



Bramka: 1-0 Juskowiak (44.).

12.10.1980, mecz towarzyski: Argentyna - Polska 2-1 (1-0)



Bramki: 1-0 Passarella (14. - z rzutu karnego), 1-1 Ciołek (51. - z rzutu karnego), 2-1 Maradona (58.).

12.10.1969, el. MŚ 1970: Luksemburg - Polska 1-5 (1-0)



Bramki: 1-0 Kirchens (37.), 1-1 Deyna (49.), 1-2 Jarosik (54. - z rzutu karnego), 1-3 Buła (58.), 1-4 Lubański (61.), 1-5 Deyna (67.).

Zdjęcie Marcin Komorowski jako ostatni zdobył bramkę dla Polski 12 października. Środkowy obrońca zagrał wtedy na lewym skrzydle / Andrzej Iwańczuk / East News

WG