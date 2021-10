Albania - Polska. Berat Djimsiti nie zagra z powodu urazu

W sobotę Albania pokonała Węgry 1-0. Od początku zagrał Berat Djimsiti.



Obrońca Atalanty Bergamo musiał jednak opuścić boisko już po pół godzinie gry. Piłkarz nabawił się bowiem urazu lewego przedramienia.



Ta kontuzja wyeliminuje też Djimsitiego z jutrzejszego meczu z Polską. Selekcjoner Albańczyków Edoardo Reja nie ukrywa, że to spora strata dla jego zespołu.



- Wielka szkoda tego zawodnika. To był jeden z naszych najlepszych obrońców, ale w Budapeszcie doznał kontuzji ramienia. Trzymam kciuki za jego szybki powrót do zdrowia. Na ten moment nie postanowiłem, kto go zastąpi - powiedział Reja na przedmeczowej konferencji prasowej.



