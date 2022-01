Nawałka w przeszłości pracował już z drużyną narodową, doprowadzając ją m.in. do ćwierćfinału Euro 2016. Od momentu, gdy PZPN oficjalnie rozstał się z Paulo Sousą pozostaje medialnym faworytem do fotela selekcjonera, a mimo pojawiających się ostatnio plotek o innych kandydaturach wydaje się, że jego prezentacja w nowej-starej roli jest tylko kwestią czasu.

Tak będzie wyglądać sztab Adama Nawałki?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Paulo Sousa, czyli sprzedawca marzeń. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Potwierdza to Sebastian Staszewski, który przekazał, że sztab, budowany wokół Nawałki "jest już w blokach". W jego skład mają wejść Bogdan Zając, Jarosław Tkocz, Bartek Spałek i Remigiusz Rzepka, lecz nie są to jedyne nazwiska. Team managerem pozostanie Jakub Kwiatkowski, zaś niewykluczone, że dołączy do sztabu również Łukasz Piszczek.



Reklama

Nawałka po rozstaniu z reprezentacją Polski (po zakończeniu MŚ 2018) pracował krótko z Lechem Poznań, w którym nie odniósł jednak sukcesów. Od tamtej pory pozostaje nieaktywny, lecz już kilka tygodni temu, cytowany przez Interię deklarował, że drużynie narodowej nigdy by nie odmówił.

Polacy w marcu rozegrają barażowe spotkanie z Rosją, które może otworzyć im drogę na MŚ w Katarze. Jeżeli uda się pokonać "Sborną" na wyjeździe, w finałowej batalii o mundial rywalem będzie Szwecja lub Czechy. Ten mecz rozegrany zostanie w naszym kraju.

Czytaj także:



Były kadrowicz pomoże Adamowi Nawałce?