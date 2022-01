Adam Nawałka ma coraz mniejsze szanse na ponowne objęcie posady selekcjonera reprezentacji Polski. To niespodzianka, wszak od kilku tygodni mówiło się o nim jako o faworycie do zapełnienia wakatu po Sousie. Podobno za takim rozwiązaniem optowali nawet kadrowicze z Robertem Lewandowskim na czele.

Jak informowaliśmy w Interii, odbyły się negocjacje między Cezarym Kuleszą a Nawałką. Do spotkania doszło w warszawskim hotelu Regent. Wówczas wydawało się, że już wszystko jest ustalone. Podobno Polak zabrał się do pracy i podjął pierwsze działania mające na celu przygotowanie kadry na mecz z Rosją.



Zdjęcie Oglądaj skróty meczów Ligue 1 / interia / materiały prasowe

Okazuje się, że chyba się z tym pospieszył. Obecnie faworytem na trenera Biało-Czerwonych ma być nie on, a Andrij Szewczenko .



To zapewne cios dla Nawałki. Miał prawo sądzić, że to on dostanie szansę na poprowadzenie reprezentacji Polski w ważnym meczu barażowym w Moskwie. To nie pierwszy raz w jego sportowej karierze, kiedy to sprawy nie ułożyły się po jego myśli.



CEZARY KULESZA ZWLEKA Z WYBOREM SELEKCJONERA. NERWÓWKA WŚRÓD PIŁKARZY

Adam Nawałka był bożyszczem kobiet. W 1983 roku poślubił Katarzynę Kotulińską

Od początku swojej przygody z piłką nożną Adam Nawałka dał się poznać jako człowiek ambitny, zdyscyplinowany, otwarty i pracowity. Poza tym już w latach 70. i 80., kiedy to był piłkarzem Wisły Kraków, robił wrażenie na kolegach z zespołu i nie tylko. Jak opowiada Interii osoba w tamtych latach związana z klubem z Reymonta, pod siedzibę podjeżdżał Zastavą, czyli autem wówczas jugosławiańskiej produkcji. Posiadanie takiego modelu na stanie było swego rodzaju luksusem i robiło ogromne wrażenie.

Ponadto otrzymał miano "kolorowego ptaka" i... wielbiciela modnych stylizacji: nosił bransoletki, szaliki, rzucające się w oczy zegarki. Sporo uwagi poświęcał swojej fryzurze. Bardzo dbał również o zdrowie i sylwetkę, na imprezach potrafił bawić się bez alkoholu, co przed laty wcale nie było oczywistością. Andrzej Iwan określa go w swojej biografii jako "pierwszego prawdziwego profesjonalistę, nikt nie podchodził do zawodu tak jak on".

Nawałka chodził także do... salonów kosmetycznych na pedicure. Jak niegdyś wspominał Piotr Skrobowski, towarzyszył Adamowi w takich wizytach, lecz obaj starali się je ukrywać.

Piłkarz o takie rzeczy powinien dbać, w końcu zarabia nogami. A my chodziliśmy tam po kryjomu niemalże, bo można się domyślić, jak to było wtedy odbierane. Jednak kiedyś koledzy - Andrzej Iwan i Krzysiek Budka, starzy prześmiewcy - nas podłapali i było trochę żartów opowiadał cytowany przez "Dziennik Polski".

Wśród kobiet uchodził za mężczyznę przystojnego i szarmanckiego. To właśnie dlatego panie za nim szalały. I nie tylko one, bowiem ponoć "podobał się także chłopakom". "Staszek Gonet zapytał go dla żartu w pewnym momencie: Adam, a czy ty nie jesteś przypadkiem 'ciepły'? Oczywiście, nie był, ale ksywa została" - wspominał kiedyś Andrzej Iwan.

Nawałkę łączono m.in. z Grażyną Torbicką, choć to podobno ojcu dziennikarki, Henrykowi Losce, najbardziej zależało na znajomości tych dwojga. "Przyjeżdżał z córką na zgrupowania. Chciał zeswatać Grażynę z Adamem" - opowiadał Iwan.

W 1975 roku Nawałka zainteresował się 16-letnią koszykarką, Katarzyną Kotulińską. Z początku nie wydawało się, że z tej relacji będzie coś poważnego. A przynajmniej tak wyglądało to z punktu widzenia ówczesnego piłkarza. Katarzyna po latach wyznawała, że od razu widziała się u jego boku na dłużej. "Miał w sobie coś, czego nie da się nazwać. Od razu wiedziałam, że to kandydat na męża!" - opowiadała cytowana przez "Rewię".



Ostatecznie Adam i Katarzyna stanęli na ślubnym kobiercu. Pobrali się w lipcu 1983 roku. Za kilka miesięcy będą obchodzić 39. rocznicę ślubu. Mieszkają w podkrakowskiej wsi niedaleko Krzeszowic. Wcześniej przez lata żyli w Rudawie, rodzinnej miejscowości Nawałki.



Do dziś tworzą udane małżeństwo. Jak przyznawała niegdyś Katarzyna Nawałka, właściwie nigdy się nie kłócą.



Zdarzają się nam króciutkie spięcia, ale Adam natychmiast je rozładowuje, nucąc zabawne piosenki. Albo podaje mi moje ulubione śniadanie do łóżka: jajecznicę z pomidorami zdradziła.

Zdjęcie Adam Nawałka z żoną, Katarzyną Nawałką / Adam Jankowski / Reporter

Kontuzje, depresja. Życie nie oszczędzało Adama Nawałki. Teraz spadł na niego kolejny cios

Za parą mnóstwo pięknych, ale też trudnych chwil. Piłkarską karierę Nawałki przerwały liczne kontuzje i problemy zdrowotne. Co prawda próbował rehabilitacji i powrotów na boisko, lecz nie mógł złapać dawnej formy. Pojawiła się depresja. Na szczęście mógł liczyć na wsparcie ukochanej, która pomogła mu wyjść z problemów. Zresztą on sam przyznawał niegdyś, że żona ma na niego zbawienny wpływ.

Katarzyna działa na mnie kojąco, zwłaszcza gdy jestem w stresie, jak teraz przed mistrzostwami świata w Rosji. Nie dolewa oliwy do ognia i potrafi kontrolować nastroje mówił.

Dwa lata po ślubie wyjechali razem do Stanów Zjednoczonych. Ona sprzątała tam domy, on pracował przy wycinaniu drzew nad trakcjami energetycznymi. Do Polski wrócili w 1989 roku. W ojczyźnie Nawałka podejmował się różnych prac, niekoniecznie związanych ze sportem. M.in. otworzył... sklep z jeansami. Mieścił się on przy ulicy Starowiślnej w Krakowie, zatem właściwie w samym centrum miasta. Lecz ciągle w głowie siedziała mu piłka nożna. To dlatego w 1995 roku ukończył szkołę trenerów przy Polskim Związku Piłki Nożnej, a już rok później objął swoją pierwszą trenerską posadę. Przyjęto go w Świcie Krzeszowice.



W 2000 roku wrócił do Wisły Kraków, ale nie jako piłkarz, a już jako koordynator do spraw szkolenia młodzieży. Przez chwilę pełnił też funkcję trenera pierwszej drużyny. To wtedy "Biała Gwiazda" celebrowała wicemistrzostwo i mistrzostwo kraju oraz Puchar Ligi. Oprócz Wisły w swojej trenerskiej karierze prowadził też Zagłębie Lubin, Sandecję Nowy Sącz, Jagiellonię Białystok, GKS Katowice, Górnika Zabrze i Lecha Poznań. Przed pracą w "Kolejorzu" - w latach 2013-2018 był selekcjonerem reprezentacji Polski. Doświadczenie w pracy z kadrą miał, bowiem w 2007 roku pomagał Leo Beenhakkerowi w w przygotowaniach do meczów eliminacji mistrzostw Europy.

Po nieudanym dla Polaków mundialu w Rosji ówczesny prezes PZPN, Zbigniew Boniek, ogłosił, że 30 lipca 2018 roku Nawałka przestaje być trenerem Biało-Czerwonych. Swoją pracę z kadrą zakończył dokładnie w dniu 35. rocznicy ślubu z Katarzyną.



Zdjęcie Adam Nawałka, 1978 rok / Imago / East News

Zdjęcie Adam Nawałka na stadionie Wisły Kraków, 2006 rok / Michal Klag / Reporter

Zdjęcie Adam Nawałka i Leo Beenhakker, 2008 rok / Michal Klag / Reporter

Zdjęcie Adam Nawałka, 2013 rok / Michal Klag / Reporter

Zdjęcie Adam Nawałka nie zostanie selekcjonerem reprezentacji Polski? / PAWEL JASKOLKA / East News

Zdjęcie Adam Nawałka, 2019 rok / Grzegorz Ksel / Reporter

Zdjęcie Adam Nawałka, Katarzyna Nawałka / Kurnikowski / AKPA