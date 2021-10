Paulo Sousa i Kamil Glik w ogniu pytań. Relacja na żywo

Już we wtorek mecz Albania - Polska. Bardzo ważny w kontekście walki o awans na mistrzostwa świata w Katarze i układ w tabeli "polskiej" grupy eliminacyjnej. Przed spotkaniem na oficjalnej konferencji z dziennikarzami spotkają się selekcjoner reprezentacji Polski Paulo Sousa oraz Kamil Glik. Starcie Albania – Polska w el. MŚ we wtorek o godz. 20:45. Transmisja w Polsat Sport Premium 1, Polsat Box GO i w TVP 1.

Jako pierwszy na pytania będzie odpowiadał Kamil Glik.

Glik: Albania to drużyna mająca dużo zawodników grających w Serie A. Ich trener jest też Włochem, co też jest ważną informacją. Zdajemy sobie sprawę, że gramy przeciwko drużynie, która w ostatnich latach zrobiła duży postęp. Ma jakościowych zawodników.

Glik: Nie chciałbym wyróżniać żadnego rywala, mówiąc, kto stwarzał nam problemy. Albania dobrze broni. W ostatnim meczu udało nam się strzelić cztery gole. Albańczycy rzadko tyle tracą. Być może zostawaliśmy dużo miejsca rywalom w ostatnim starciu w pewnych fragmentach.

Glik: Jak zagramy? Jeszcze nie mieliśmy konkretnej odprawy. Mimo nie najlepszej gry wynik z meczu z Warszawy chętnie powtórzyłbym we wtorek. To praktycznie dawałoby nam miejsce w barażach. Mecz ma różne fazy. Czasem trzeba poczekać. Ale jeśli trener będzie chciał od razu atakować, zrobimy to.

Glik: Musimy gonić drugą pozycję. To tylko albo aż jeden punkt. We wtorek czeka nas mecz, który musimy zakończyć pozytywnym wynikiem. Dla takich meczów gra się w piłkę. Jeśli jest presja, to ona tylko nas nakręca. Takie spotkania pozwalają przeżyć w reprezentacji historie, które później długo się pamięta. Mam nadzieję, ze wszyscy podejdziemy do meczu z dobrym nastawieniem. Mamy w ekipie wielu doświadczonych zawodników.

Glik: Zdrowie? Od czwartku wszedłem w trening z drużyną i jestem do dyspozycji trenera. Wszelkie problemy zostały więc ugaszone.

Glik: Afera po meczu z Anglią? Rzecznik może potem to uzupełni, bo federacja zajmowała się sprawami formalnymi. Dla mnie ta sytuacja zakończyła się dzień czy dwa po meczu. Wiem bowiem, że nie wykonałem żadnego rasistowskiego gestu. Nie mam jeszcze żadnej odpowiedzi od UEFA.

Glik: Który z rywali jest najgroźniejszy? Drużyna Albanii świetnie gra jako zespół. Zwłaszcza bardzo dobrze broni. Przeciwnicy świetnie się czują w defensywie i przy kontratakach.

Glik: Jak oceniam stopień trudności meczu z Albanią? Trudno powiedzieć. Jeśli chodzi o wagę spotkania, w skali 0-10 to 8 lub 9. Musimy osiągnąć dobry wynik. Albania wie, że jeśli wygra, niemal zamyka sprawę walki o drugie miejsce.

Glik: Sytuacja z poprzedniego meczu? Według mnie to powinien być rzut karny po moim starciu z rywalem. Nie mam jednak wpływu na to, jakie decyzje podejmuje sędzia główny.

Czas na pytania do selekcjonera reprezentacji Polski - Paulo Sousy.

Sousa: Proces budowy drużyny trwa, ale jesteśmy wciąż mocniejsi. Zwłaszcza w strefie mentalnej. Zawsze, gdy spotykam się z drużyną, skupiam się na naszym modelu gry. Musimy być zorganizowani i wciąż używać pressingu. Jesteśmy bardziej stali - nie tylko drużynowo, ale i indywidualnie. Nasze przejście do ofensywy i kontrataków wygląda coraz lepiej. Organizacja defensywna w tym pomaga. Nie chodzi bowiem o jednego gracza, a organizację. Dla mnie najważniejsza jest mentalność. Niezależni czy grasz u siebie, czy na wyjeździe musisz mieć ten sam model gry i mentalność. Może zmieniać się taktyka i podejście do przeciwnika.

Sousa: Buksa i Świderski to różni zawodnicy. Świderski jest mobilnym, technicznym graczem. Może być lepszy jeśli chodzi o podania, asysty, ale też wykończenie. Buksa wciąż się rozwija. W polu karnym jest bardzo mocny, nie tylko w grze głową, ale też jeśli chodzi o grę lewą nogą. Obaj wezmą udział w meczu.

Sousa: Mecz z Albanią to dla nas wszystko.

Sousa: Od pierwszego naszego meczu Albania to mocny zespół, grający kompaktowo. Linia obrony gra wysoko i naciska na rywala. Ostatnie spotkania było zbalansowane. Również graliśmy blisko siebie. Różnicę zrobiła nasza skuteczność - jeśli stwarzaliśmy okazje, wykorzystywaliśmy je. Skupiamy się na zwycięstwie. Na kluczowych pozycjach mamy mocnych piłkarzy.

Sousa: Jutro po porannym treningu zdecydujemy co do składu. Wciąż mam dwie wątpliwości. Paweł Dawidowicz? Wiem, na co go stać. On rośnie, jest coraz lepszy. Nieźle radzi sobie we Włoszech.