Walia – Ukraina. Decyzja VAR. Czy powinien zostać podyktowany rzut karny? WIDEO (Polsat Sport) WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Fragment finałowego meczu barażowego o udział w MŚ.



Składy wyjściowe spotkania:

Walia: Hennessey – C. Roberts, B. Davies, Rodon, N. Williams – Ampadu, Ramsey, Allen, James – Moore, Bale (C).



Rezerwowi: Ward, A. Davies – Gunter, Mepham, Wilson, Johnson, Morrell, Norrington-Davies, J. Williams, Harris, Thomas, Matondo.



Ukraina: Buščan – Karavajev, Zabarnyj, Matvijenko, Mykolenko – Stepanenko – Jarmolenko (C), Malinovskyj, Zinčenko, Cygankov – Jaremčuk.



Rezerwowi: Pjatow, Riznyk – Sobol, Bondar, Syrota, Sydorčuk, Šaparenko, Dovbyk, Mudryk, Pichaljonok, Kačaraba, Zubkov.