Holandia - Norwegia 2-0. SKRÓT. WIDEO (Polsat Sport) WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Bramki: 84. Bergwijn (Danjuma), 90+1. Depay (Bergwijn)

Kartki: 79. Dumfries (NED), 80. de Ligt (NED) – 39. Thorsby (NOR), 43. Sörloth (NOR)





Posiadanie piłki: 65 % : 35 %.

Strzały na bramkę: 5:0. Strzały niecelne: 4:2. Rzuty rożne: 1:2. Spalone: 1:2. Faule: 5:17.

Holandia: Cillessen – Dumfries, de Ligt, V. van Dijk (C), Blind – Wijnaldum, F. de Jong, Claassen (74. de Roon) – Bergwijn, Depay, Danjuma (89. N. Aké).

Rezerwowi: Flekken, Krul – Malacia, Rensch, N. Aké, Koopmeiners, Til, de Roon, Gravenberch, Malen, Lang, Weghorst.

Norwegia: Nyland – Holmgren Pedersen (87. Olsen), S. Strandberg, Hanche-Olsen, Meling – Ödegaard (C), Thorsby (46. Thorstvedt), Normann (74. Gregersen) – M. Elyounoussi, Sörloth, Solbakken (46. Hauge, 74. J. King).

Rezerwowi: André Hansen, Grytebust – Gabrielsen, Gregersen, Ryerson, Thorstvedt, Daehli, Hauge, Midtsjö, Aursnes, J. King, Olsen.

Sędziowie: Turpin – Danos, Gringore.