Polska - Węgry. Gol Schafera na PGE Narodowym. WIDEO (Polsat Sport) WIDEO |

Węgrzy zdobyli pierwszego gola na PGE Narodowym w starciu z Polską. Do siatki trafił András Schäfer. Zobacz gola na 0-1.



SKŁADY:



Polska: Szczęsny (C) – Kędziora, Dawidowicz, Bednarek, Puchacz – Cash (46. Jóźwiak), Klich, Linetty, Moder (46. P. Zieliński) – K. Piątek, Świderski.

Rezerwowi: Grabara, Skorupski – Bereszyński, Frankowski, Gumny, Helik, Jóźwiak, Milik, Płacheta, Rybus, D. Szymański, P. Zieliński.



Węgry: Dibusz – Fiola, Lang, Attila Szalai – Négo, Á. Nagy, Schäfer, Z. Nagy – K. Varga, Schön – Szalai (C).

Rezerwowi: Bogdán, Szappanos – Botka, Gazdag, Hahn, Kecskés, Kiss, Spandler, Vécsei.