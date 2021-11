Portugalia - Serbia. SKRÓT. WIDEO (Polsat Sport) WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Reprezentacja Portugalii w niedzielnym meczu eliminacji mistrzostw świata przegrała niespodziewanie przed własną publicznością z Serbią 1-2 (1-1). Drużyna z Półwyspu Iberyjskiego zagra co prawda w barażach, ale taki obrót spraw odbierany jest jako prawdziwa katastrofa.



Cristiano Ronaldo i spółka rozpoczęli mecz kapitalnie - obejmując prowadzenie już w 2. minucie, po pierwszym w meczu celnym strzale (Sanchesa). Później jednak już tak dobrze nie było - w 33. minucie wyrównał Tadić, a w samej końcówce starcia, w 90. minucie bramkę na 2-1 dla przyjezdnych strzelił Mitrović.



To Serbia zakończyła więc zmagania w grupie na pierwszym miejscu z dorobkiem 20 punktów. Portugalia straciła do niej trzy "oczka".



Bramki: 2. Sanches (B. Silva) – 33. Tadić (Lukić), 90. A. Mitrović (Tadić)

Kartki: 8. Cancelo (POR), 61. Moutinho (POR), 67. Sanches (POR) – 4. Stojković - trenér (SRB), 13. Gudelj (SRB), 66. Pavlović (SRB), 70. Milenković (SRB), 90+1. A. Mitrović (SRB)





Posiadanie piłki: 44 % : 56 %.



Strzały na bramkę: 2:3.

Strzały niecelne: 2:7.

Rzuty rożne: 3:9.

Spalone: 1:3.

Faule: 8:13.