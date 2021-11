Andora - Polska. Jóźwiak na 2-0 dla "Biało-Czerwonych". WIDEO (Polsat Sport) WIDEO |

Kamil Jóźwiak strzelił na 2-0 dla reprezentacji Polski w meczu z Andorą. Zobacz piękną bramkę polskiego zawodnika.



SKŁADY:



Andora: Iker Álvarez – San Nicolás, Llovera, Vales, Alavedra, Cervós – Clemente, M. Vieira, Pujol (C), Aláez – Fernandez.

Rezerwowi: J. Gómes, Pires – C. Martínez, Reyes, X. Vieira, S. Moreno, A. Martínez, De Pablos, Rosas, Marc García, Ch. García, Rodrígues.





Polska: Szczęsny – Bereszyński, Glik, Rybus – Jóźwiak, Krychowiak, Klich, Frankowski – P. Zieliński – Lewandowski (C), Milik.

Rezerwowi: Skorupski, Grabara – Cash, Dawidowicz, Kędziora, Płacheta, Helik, Linetty, Świderski, Moder, D. Szymański, K. Piątek.