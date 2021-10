Anglia - Węgry : Gol dla gości na 0-1. WIDEO (Polsat Sport) WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Anglicy otwierają grupę I i są już bardzo blisko awansu do przyszłorocznego mundialu w Katarze. Jedyne punkty i bramki stracili w konfrontacji z Polakami (2-1 i 1-1).



W poprzedniej serii gier "Synowie Albionu" rozgromili na wyjeździe Andorę 0-5. Węgrzy z kolei ulegli w Budapeszcie Albanii 0-1. W ten sposób najprawdopodobniej zaprzepaścili szansę na udział w mundialu.



We wrześniu Anglia rozgromiła "Madziarów" na ich obiekcie 4-0. Do siatki trafiali wówczas Sterling, Kane, Maguire i Rice. Jak będzie dzisiaj?



Pierwszy kwadrans nie przyniósł niespodzianki. Węgrzy zostali zamknięci w strefie obronnej i tylko sporadycznie próbują wysokiego pressingu. Najwięcej zagrożenia pod ich bramką stwarza Harry Kane, ale jak na razie jest skutecznie blokowany w polu karnym gości.



Kiedy wydawało się, że Anglicy panują nad boiskowym przebiegiem zdarzeń, Shaw faulował w "szesnastce" Negi i arbiter wskazał na jedenasty metr. Do piłki podszedł Sallai i nie zawiódł. 0-1!





Anglia - Węgry 0-1 - mecz trwa

Bramki: 0-1 Sallai (24. karny)