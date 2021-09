EL. MŚ 2022. Polska - Anglia, skrót meczu. (POLSAT SPORT) Wideo WIDEO |

W środowy wieczór PGE Narodowy na kilka godzin zamienił się w wulkan. Erupcja nastąpiła dokładnie o godzinie 22.37. Polacy długo stawiali opór Anglii, ale to goście do ostatnich chwil prowadzili po golu Harry’ego Kane’a. Wtedy jednak doszło do megawybuchu. Po trafieniu Damiana Szymańskiego w doliczonym czasie gry stadion na chwilę uniósł się nad ziemią.



Polska - Anglia 1:1 (0:0)

Bramki: Szymański 90+2 - Kane 72