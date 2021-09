EL. MŚ 2022. San Marino - Polska, skrót meczu (POLSAT SPORT) Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Wyjazd do San Marino był dla reprezentacji Polski egzaminem "ZZZ". Polacy mieli w Serravalle zagrać, zwyciężyć i zapomnieć. Bo nawet najbardziej życzliwe, pełne kurtuazji słowa o rywalach z południa nie zmieniały faktu, że piłkarze Franco Varrelli to półamatorzy, którzy w rankingu FIFA zajmowali dopiero 209, przedostatnie miejsce. I o ile w meczu z Albanią Polacy długo nie potrafili przejąć kontroli nad spotkaniem, o tyle w niedzielę od początku do końca byli drużyną dużo lepszą. Jednak po tym, jak "zwyciężyliśmy" 7-1, czas na... "zapomnienie". Bo za rogiem czeka już Anglia.