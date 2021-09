EL. MŚ 2022. San Marino - Polska: Lewandowski na 0-1. (POLSAT SPORT) Wideo WIDEO |

Piąty mecz Biało-Czerwonych w kwalifikacjach do mundialu w Katarze. San Marino to teoretycznie najsłabsza drużyna w grupie I, która w rankingu FIFA zajmuje 209., przedostatnie miejsce. Zdobycie trzech punktów i co najmniej kilku goli w Serravalle jest więc obowiązkiem podopiecznych Paula Sousy. Selekcjoner może w tym spotkaniu dać odpocząć kilku podstawowym zawodnikom kadry, gdyż już 8 września Polskę czeka bardzo trudny bój z Anglią w Warszawie.