Piotr Świerczewski dla Interii: W meczu Andorą, ze mną w składzie też byśmy wygrali. Wideo

Nie obrażając nikogo, ale panowie z Andory pracują na co dzień chociażby w restauracji. Gdybym ja się przebrał w strój i wszedł na boisko, to ze mną w składzie też byśmy tamten mecz wygrali. Gorsze jest to, że w spotkaniach z Węgrami i Andorą to była kompromitacja taktyczna - mówi w rozmowie z Interią były reprezentant Polski Piotr Świerczewski.