Eliminacje MŚ 2022. Słowacja - Rosja 2-1. Bramki. Wideo

Pierwszy grupowy rywal Polaków na Euro 2020 odniósł pierwsze zwycięstwo w eliminacjach MŚ 2022. W meczu grupy H Słowacja pokonała Rosję 2-1. W zwycięskiej ekipie cały mecz rozegrali bramkarz Lechii Gdańsk Duszan Kuciak i obrońca Lecha Poznań Lubomir Szatka.

Dla Rosjan była to pierwsza porażka. Do tej pory mieli komplet punktów. Teraz z sześcioma "oczkami" nadal są liderem grupy, ale mają tyle samo punktów, co Chorwaci, którzy wygrali dziś z Maltą 2-0. Słowacy zajmują trzecie miejsce.

Bramki dzięki uprzejmości Polsat Sport