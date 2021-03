Anglia - Polska. Były reprezentant Anglii, Brian Talbot przed meczem na Wembley. Wideo

67-letni obecnie Talbot słynął z żelaznej kondycji. Były sezony, że potrafił rozegrać i 70 meczów w rozgrywkach. Biegał od pola karnego do pola karnego. W sumie w swojej długiej karierze w kilku klubach, a głównie w Ipswich Town i w Arsenalu Londyn, rozegrał aż 803 ligowych i pucharowych gier! Na swoim koncie ma też 6 występów w reprezentacji Anglii. I z Ipswich i z Arsenalem sięgał po prestiżowy Puchar Anglii. Z tym pierwszym klubem uczynił to w 1978 roku, a z „Kanonierami” rok później. Po zakończeniu kariery pracował jako szkoleniowiec oraz skaut. W Polsce gościł jako wyszukiwacz talentów innego z londyńskich klubów Fulham FC. Przed meczem Anglia – Polska rozmawiamy z byłym świetnym pomocnikiem o tym, czego można się spodziewać w meczu obu drużyn, co sądzi o zespole prowadzonym przez Garetha Southgate’a, a także jak brak Roberta Lewandowskie może wpłynąć na grę biało-czerwonych?