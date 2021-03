Anglia - Polska. Paulo Sousa i Jan Bednarek przed meczem na Wembley (POLSAT SPORT). Wideo

W środowym meczu na Wembley reprezentacja Polski będzie musiała radzić sobie bez Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik będzie pauzował przez cztery tygodnie. - Kontuzja Roberta to ogromna strata - powiedział selekcjoner Paulo Sousa na konferencji przed meczem z Anglią.

W spotkaniu z Anglią nie będą mogli zagrać Mateusz Klich i Kamil Piątkowski, którzy są zakażeni koronawirusem. Ostatecznie ma zagrać Grzegorz Krychowiak, który dziś miał wykonany powtórny test i okazał się negatywny.

- Długa pauza Roberta to straszna wiadomość. Ma w klubie bardzo ważne mecze i musi być niezadowolony. Znając jego determinację musi robić wszystko, by wrócić na boisko jak najszybciej. Paradoksalnie może to wyjść mu na dobre, zachowa głód strzelania bramek na koniec sezonu - powiedział Jan Bednarek.