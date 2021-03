Anglia - Polska. Reprezentacja Polski walczy z COVIDEM przed meczem z Anglią (POLSAT SPORT). Wideo

Polska potwierdziła kolejne przypadki COVID-19 w swoim drużynie przed środowym meczem eliminacji do mistrzostw świata z Anglią.



Grzegorz Krychowiak i Kamil Piątkowski mieli pozytywny wynik testu.

Grzegorz Krychowiak nie poleciał z polską reprezentacją do Anglii, ale niewykluczone, że do niej dołączy. Jego pozytywny test na obecność wirusa SARS-CoV2 w organizmie nie musi bowiem oznaczać choroby. W wypadku Kamila Piątkowskiego sprawa jest przesądzona.





Rezerwowy bramkarz Łukasz Skorupski i Mateusz Klich z Leeds United w zeszłym tygodniu także mieli pozytywny wynik.



Kolejnym ciosem dla Polski jest fakt, że na Wednesday nie zagra Robert Lewandowski.



Polacy potwierdzili, że uszkodził on więzadła i musi pauzować przez 10 dni.