El. MŚ 2022. Serbia - Portugalia 2-2. Bramki. Wideo

Co to był za mecz! Po emocjonującym starciu Serbia zremisowała z Portugalią 2-2. Spotkanie trzymało w napięciu do końca i nie zabrakło w nim kontrowersji. W doliczonym czasie gry sędzia nie uznał bramki dla gości.

Serbia i Portugalia wygrały swoje pierwsze starcia w eliminacjach i przed rozpoczęciem meczu znajdowały się na szczycie tabeli grupy A. Dzisiejsi gospodarze poradzili sobie z Irlandią, natomiast piłkarze Fernando Santosa wygrali z Azerbejdżanem.