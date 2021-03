Węgry - Polska. Michał Białoński pyta Wojciecha Szczęsnego o zgrupowanie kadry. Wideo

Na spotkanie z mediami przed czwartkowym starciem Węgry – Polska na efektownej Puskas Arenie został wytypowany Wojciech Szczęsny. – Nie sądzę, że obydwa zespoły powinny się zadowalać grą o drugie miejsce. Powinny walczyć o to pierwsze. Paulo Sousa? Zdążyliśmy się przekonać, że to wymagający trener, ale to dobrze – powiedział reprezentacyjny bramkarz Juventusu Turyn.