Węgry - Polska. W takim składzie reprezentacja Polski może zagrać w meczu z Węgrami (POLSAT SPORT). Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Coraz bliżej do czwartkowego meczu Węgry - Polska, który rozpocznie eliminacje do MŚ. Wszyscy powołani przez Paulo Sousę piłkarze reprezentacji Polski trenowali przed południem w Warszawie. To intensywny dzień dla "Biało-Czerwonych", przygotowujących się do eliminacji mundialu. Za kilka godzin odbędą się kolejne zajęcia, również zamknięte dla mediów.

Polacy rozpoczną kwalifikacje mistrzostw świata 2022 od czwartkowego spotkania z Węgrami w Budapeszcie. To będzie debiut Portugalczyka Sousy na stanowisku selekcjonera. Trzy dni później podejmą na stadionie Legii w Warszawie Andorę, a 31 marca zagrają w Londynie z Anglią.